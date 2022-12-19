Меморандумы на общую сумму свыше 700 млрд тенге подписаны в ходе форума «Туған жерге тағзым» в Алматинской области

Общество
Асет Калымов

Алматинская область станет крупным транспортно-логистическим и туристическим хабом республики.

Планов громадье

Меморандумы на общую сумму свыше 700 млрд тенге подписаны в ходе регионального форума «Туған жерге тағзым», состоявшегося с участием представителей министерств и ведомств, национальных холдингов, бизнес-структур, а также ученых и экспертов.

Соглашения, в частности, преду­сматривают строительство рыбного комплекса, птицефабрики, заводов по выпуску бытовой техники, строительных материалов. Таковы итоги первой инвестиционной конференции, состоявшейся в Алматинской области после ее раздела на два региона.

На встречу с чиновниками и финансистами прибыли более 200 предпринимателей. Многие из них на протяжении ряда лет развивают свой бизнес на территории области, другие только начали строить предприятия, вкладывать инвестиции.

Открывая форум, глава региона Марат Султангазиев сообщил, что после изменения административно-территориального устройства Алматинской области пересмотрена стратегия ее развития, поставлена цель построить здесь крупный транспортно-логистический и туристический хаб. В нынешнее сложное время местные власти готовы создавать все необходимые условия для привлечения инвестиций в экономику.

Согласно статистическим данным, Алматинская область наладила торговое сотрудничество со 100 государствами. В текущем году уровень экспорта товаров составил 122 млрд тенге, импорт превысил 1 трлн тенге. Наряду с логистикой и туризмом приоритетными отраслями являются сельское хозяйство, возобновляемые источники энергии, обрабатывающая промышленность, фармацевтика.

Регион занимает лидирующие позиции в выращивании сои, кукурузы, овощей, производстве мяса птицы и яиц. Суммарная мощность ГЭС, ветряных и солнечных электростанций достигла 323 МВт.

Как отметил аким области, большое значение уделяется строительству четырех индустриальных зон, на территории которых прокладываются все необходимые коммуникации. Планируется увеличение числа таких промышленных площадок, расширение их территории.

Кроме того, на станции Жетыген началось строительство транс­портно-логистического центра, который значительно разгрузит алматинский железнодорожный узел. Еще одно перспективное направление – Академический городок. В областном центре, городе Конаеве, откроются филиалы ведущих отечественных вузов.

К слову, в Конаеве уже развернулось масштабное строительство жилья, социальных объектов. Согласно представленному на форуме Генплану, город скоро полностью преобразится. Возобновляется также проект G4 City, предусмат­ривающий создание четырех городов-спутников на пространстве между Алматы и новым областным центром. По мнению спикеров, это даст стимул развитию отрасли стройматериалов.

В общем, планов громадье, а конечная их цель – повышение благосостояния местных жителей, большинство которых (83%) проживает на селе. Вот для чего необходимо привлекать инвестиции в аграрный сектор и параллельно развивать новые сферы.

Одной из таковых станет горно-металлургический комплекс, программу развития которого подготовит Национальная академия горных наук по заказу акимата области. Как сообщил президент академии Нурлан Рыспанов, на территории региона имеются залежи около 50 видов твердых полезных ископаемых. Это хорошая сырьевая база, которая позволит создавать предприятия в сферах переработки золота, производства вольфрама, добычи угля и урана.

Даешь комфортную среду!

О мерах по поддержке бизнеса рассказали на форуме представители ряда министерств, нацхолдинга «Байтерек» и фонда «Даму». По словам вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова, разработаны поправки в «Соглашение об инвестициях», согласно которым каждый инвестор получит льготы и преференции, взяв на себя встречные обязательства. Проект соответствующего закона находится на рассмотрении в Сенате Парламента.

В свою очередь заместитель министра культуры и спорта Ержан Еркинбаев сообщил хорошую новость: согласно прогнозным оценкам ведомства, до конца года Казахстан примет около 1 млн зарубежных туристов, что соответствует показателям допандемийного 2019-го. Это говорит о восстановлении отечественной отрасли туризма.

Примечательно, что наибольшим потенциалом в сфере экотуризма обладают государственные природные парки, расположенные близ Алматы, – «Иле-Алатау», «Чарынский каньон», «Кольсайские озера» и «Алтын-Эмель». За девять месяцев текущего года эти локации посетило 900 тыс. человек.

Как отметил вице-министр, Алматинская область имеет все шансы стать мировым горнолыжным центром. Только при одном условии – необходимо объединить усилия власти и бизнеса по решению отраслевых проблем, создать комфортную среду для привлечения инвестиций.

Как выяснилось в ходе бизнес-форума, проблемы в туриндустрии есть, и немалые. Так, один из спикеров, предприниматель Ерлик Балфанбаев рассказал, что его компания за 12 лет вложила около 100 млн долларов в строительство горнолыжных трасс, гостиниц, ресторанов и других объектов. При этом инвесторы не получили ни льготного кредитования, ни налоговых и таможенных преференций, грантов и другой господдержки.

– Похожая ситуация и в сфере производства стройматериалов, – отметил выступающий. – Отсюда напрашивается вопрос: нужны ли государству инвесторы, особенно те, кто работает в несырьевом секторе? Пора уже повернуться лицом к нам, узнать о наших чаяниях и нуждах. Мы предлагаем расширить перечень налоговых преференций, открыть льготное кредитование в области туризма, упразднить таможенные пошлины. Крайне важно обеспечить подведение инженерной инфраструктуры к объектам, сократить сроки рассмотрения различной документации в госорганах.

Докладчик также предложил разработать программу поддержки обрабатывающей промышленности и пересмотреть программу развития туризма, которая, на его взгляд, не приносит достаточного эффекта.

Своим мнением по улучшению инвестиционного климата как в Алматинской области, так и в целом в республике, поделились и другие участники конференции – предприниматели, ученые-аграрии. По их словам, одна из острых проблем, требующих решения, – газификация и электроснабжение создаваемых индустриальных зон, подведение к ним подъездных дорог.

Бизнесменов беспокоят также нехватка свободных земельных ресурсов, высокие процентные ставки банковских займов, недоступность госсубсидий.

Форум завершился двусторонними переговорами в формате B2B. Акиматом области решено устраивать такие встречи на регулярной основе.

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