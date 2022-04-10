Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде

В Кировский отдел полиции поступило сообщение, что на одной из улиц города нашли тело новорожденного малыша, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

Младенца обнаружил 26-летний карагандинец во время субботника. Тело малыша лежало в пакете за гаражным массивом.

На место прибыла следственно-оперативная группа.

"Телесные повреждения и травмы на теле ребенка мужского пола не обнаружены. Проводится опрос жильцов близлежащих домов, а также оперативно-розыскные мероприятия по установлению матери новорожденного", - сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.