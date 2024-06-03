Меры по борьбе с саранчой активизируют в Актюбинской и Костанайской областях

Сельское хозяйство, Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Для старта масштабной обработки земель в регионах с наибольшими прогнозируемыми объемами распространения саранчи уже наготове техника и необходимый запас пестицидов. Массово привлекаются временные работники, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

Фото: пресс-служба правительства

Текущую ситуацию по борьбе с насекомыми-вредителями обсудили в правительстве 1 июня на третьем заседании республиканского оперативного штаба по координации защитных мероприятий против саранчи. Председательствовал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. 

На 31 мая Туркестанская область провела обработку против личинок мароккской саранчи на площади 259,3 тыс. га. Это 95,5% от прогнозируемого объема. В Жамбылской области защитные мероприятия полностью завершены: обработано 9,8 тыс. га, или 100%.

Начаты защитные мероприятия против итальянского пруса. Из 2,2 млн га обработано 144,1 тыс. га в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской областях и области Жетісу. В других регионах химобработка против итальянского пруса начнется по мере выявления мест отрождения личинок. Пестициды уже доставлены во все регионы в необходимом объеме. 

Против азиатской саранчи к химической обработке приступили в области Жетісу. Здесь уже обработано 200 га из 950 га. 

Самые большие размеры площадей, подлежащих обработке от саранчи, располагаются в Актюбинской (784,4 тыс. га) и Костанайской (775,6 тыс. га) областях. По данным акиматов, именно сейчас в южных районах этих областей наступает фаза активного отрождения личинок итальянского пруса. Однако в регионах к этому готовы.

Например, в Костанайской области обработку будут проводить в 15 районах из 17. Для этого задействуют 72 единицы техники. Мониторинговые мероприятия для определения точных мест отрождения запланированы на территории почти 5 млн га. В этих работах будут задействованы 129 обследователей. Кроме того, в каждом сельском округе ведется набор и обучение временных работников для проведения химобработки. Уже привлечено 326 человек.  

По итогам заседания Айдарбек Сапаров поручил региональным штабам ежедневно информировать территориальные подразделения Комитета госинспекции о текущем состоянии проводимых работ, куда необходимо сразу перебрасывать дополнительную технику и задействовать как можно больше временных работников. В Туркестанской области поручено провести дополнительную зачистку.  

#Правительство #Костанайская область #саранча #пестициды

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