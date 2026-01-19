Меры по стабилизации инфляции обсудили в Правительстве РК

Первое в новом году совещание по вопросам стабилизации инфляции прошло в Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, обновленный перечень социально значимых продовольственных товаров вступил в силу с 4 января этого года и уже демонстрирует первые результаты. С начала года индекс цен на продовольственные товары составил +0,2%, что в три раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года (+0,7%).

Положительная динамика зафиксирована по товарным позициям, ранее не охваченным государственным ценовым регулированием.

С начала года снижение цен отмечается по молочной продукции: сметана — на 0,2%, молоко — на 0,3%, сыры — на 0,6%. В плодоовощной подгруппе наблюдается снижение цен на помидоры — на 1%, огурцы — на 3,7%, яблоки — на 1,5%. Также отмечается снижение цен на другие продовольственные товары, включенные в расширенный перечень - рис, чай, отдельные виды мясной и рыбной продукции.

На заседании отмечено, что расширение перечня социально значимых продовольственных товаров носит временный характер и направлено на сглаживание ценовых колебаний на продовольственном рынке. По мере стабилизации ситуации перечень будет поэтапно возвращен к базовым 19 позициям.

В то же время сохраняется рост цен на отдельные продукты питания – подсолнечное и сливочное масло, творог. Удорожание связано преимущественно с импортной продукцией, а также внешней ценовой конъюнктурой. По данным ФАО, по итогам 2025 года средний индекс мировых цен на растительные масла составил 161,6 пункта, что на 17,1% выше уровня предыдущего года и стало максимальным значением за последние три года на фоне ограниченного мирового предложения.

В целях сдерживания цен на внутреннем рынке Министерством торговли и интеграции прорабатывается меморандум с Национальной ассоциацией переработчиков масличных культур, предусматривающий фиксацию отпускных цен на продукцию в этом году. Аналогичные договоренности прорабатываются с отечественными производителями по яйцу, мясу кур, соли и картофелю.

Отдельно рассмотрена ситуация с ростом цен на социальный хлеб в Туркестанской области. Из трех пекарен региона повышение допустила одна – в связи с ростом производственных затрат и нехваткой удешевленной муки. В настоящее время ситуация стабилизирована, цена снижена. Вице-премьер поручил Продкорпорации совместно с АО НК КТЖ провести оперативный анализ обеспеченности регионов льготной мукой и при необходимости обеспечить бесперебойные поставки удешевленного зерна.

Цены на овощную продукцию и яблоки в целом остаются стабильными. Отпускная цена на картофель в январе удерживается в диапазоне 150–170 тенге за килограмм, что соответствует предельным уровням, установленным меморандумом между Министерством торговли и интеграции и Союзом картофелеводов.

При этом экспорт картофеля и моркови продолжает увеличиваться, что оказывает дополнительное давление на внутренний рынок. В этой связи для стабилизации цен в регионах начато разбронирование овощей из стабилизационных фондов.

По данным Министерства сельского хозяйства, из сформированных запасов в объеме 247 тыс. тонн реализовано 35,8 тыс. тонн. В ряде регионов отмечается недостаточная активность по продаже продукции по доступным ценам. В этой связи Серик Жумангарин поручил акиматам до конца февраля обеспечить реализацию основного объема запасов прошлогоднего урожая.

Министерству торговли и интеграции совместно с QazTrade поручено с начала марта обеспечить поставки раннего урожая из соседних стран. До конца года по стране планируется проведение порядка 6 тыс. сельскохозяйственных ярмарок.

Кроме того, вице-премьер поручил актуализировать план мероприятий по стабилизации цен с учетом текущей ценовой динамики.

