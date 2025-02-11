Мешки с мефедроном изъяли в Алматинской области

В Алматинской области задержаны два гражданина, подозреваемые в организации незаконного оборота наркотических средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В ходе обыска в сарае дома 36-летнего мужчины обнаружены в мешках более 24 кг мефедрона. Это количество наркотика равно 72 тысячам разовых доз.

Кроме того, у 41-летнего задержанного найден и изъят пистолет неустановленного образца.

«Подозреваемые лица задержаны. В отношении них проводится досудебное расследование», - сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.



