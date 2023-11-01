Месси: Думаю, это мой последний "Золотой мяч"

Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси допустил, что больше не получит "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему футболисту сезона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz .

Фото: championat.com

"Я давно не думал о "Золотом мяче". Завоевание "Золотого мяча" никогда не было для меня приоритетом, тем более сейчас, после всего, чего я достиг в карьере, и по сравнению со всеми другими моментами, которые я пережил. Думаю, это мой последний "Золотой мяч". Я рад, что добился всего, чего достиг, и являюсь единственным игроком, выигравшим 8 наград", - приводит слова Месси L'Équipe.

30 октября прошла церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от France Football. По итогам голосования "Золотой мяч" выиграл Месси. Этот приз стал для него восьмым в карьере. Никто не выигрывал "Золотой мяч" чаще, чем аргентинец.

Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах. Его ближайший преследователь - португалец Криштиану Роналду (пять "Золотых мячей").

Напомним, Месси защищает цвета "Интер Майами" с лета 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

В составе команды аргентинец провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал 5 результативных передач, а также завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в истории.

36-летний Месси является воспитанником "Барселоны", за которую выступал с 2003 по 2021 год. В составе каталонского клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

В 2021 году аргентинец перешел во французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз Суперкубок Франции.

В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира - 2022 в Катаре и был признан самым ценным игроком мундиаля.