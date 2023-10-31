Объявлен обладатель Золотого мяча - 2023

Спорт, В мире
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий Месси

Фото: sports.kz

В парижском театре Шатле прошла церемония вручения «Золотого мяча» — приза, который журнал France Football вручает лучшему футболисту календарного года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

В этом году обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси.

Этот приз стал для Месси восьмым по счёту в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Футболист получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Как отметил на церемонии награждения сам Месси, свой восьмой «Золотой мяч» он посвятил легендарному Диего Марадоне. Как раз Месси получил награду в день, когда Марадоне могло исполниться 63 года.

«Я помню Диего, у него день рождения, и нет лучшего места, чтобы поздравить его, чем окружение такого количества людей, которые любят футбол, как и он сам. С днём рождения, Диего, я разделяю эту награду с тобой», — сказал футболист.

Также он высказался о том, сколько планирует продолжать играть в футбол.

«Очень долго. Я не знаю. Посмотрим, как я себя чувствую физически. Я не могу назвать дату. Всё меняется изо дня в день. Но я надеюсь, что это продлится очень долго, потому что это то, что мне нравится делать», — поделился спортсмен.

Месси защищает цвета «Интер Майами» с лета 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Зарубежные СМИ выделяли 3 главных претендента на почетную награду — это Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия) и Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция).

Также в топ-10 попали Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия), Родри («Манчестер Сити», Испания), Хулиан Альварес («Манчестер Сити, Аргентина), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити» / «Барселона», Германия), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия), Роберт Левандовски («Барселона», Польша) и Виктор Осимхен («Наполи», Нигерия).

 

#награда #Месси #золотой #мяч

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