Местного рэкетира задержала полиция Туркестанской области

Сотрудники УБОП ДП области установили 28-летнего мужчину, подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денег и завладении чужим автомобилем, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на трассе Шымкент - Самара.

«Им оказался житель Туркестана, ранее судимый за грабеж и незаконное хранение оружия. Установлено, что мужчина вымогал 1 млн тенге у знакомого, занимающего строительными работами. Также подозреваемый незаконно завладел его автомобилем BMW», – рассказали в полиции.

По факту вымогательства проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства и его причастность к другим аналогичным преступлениям.