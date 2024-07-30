Местные жители оказали братскую поддержку нуждающимся

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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

После паводков, охвативших минувшей весной большую часть страны, неравнодушные жители региона поспешили протянуть руку помощи пострадавшим от стихийного бедствия. Символично, что в числе главных инициаторов оказания поддержки нуждающимся выступил Дом дружбы. Именно взаимовыручка во все времена позволяла казахстанцам преодолеть трудности и вернуться к нормальной жизни. Вот и на сей раз люди разных возрастов, нацио­нальностей и вероисповеданий объе­динились.

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Руководством КГУ «Қоғамдық келісім» была сразу же объявлена благотворительная акция «Жүректен жүрекке». И спустя некоторое время в два указанных пункта сбора буквально рекой стали стекаться продукты питания и товары первой необходимости. Многие местные жители приносили бутилированную воду, продовольствие, постельные принадлежности, одежду, обувь, посуду… Приходили предприниматели, спасатели, военнослужащие, волонтеры, меценаты, общественные деятели, журналисты, блогеры... Каждый проявил гражданскую активность и внес свой посильный вклад в общее дело ликвидации последствий подтопления.

– Я впервые участвовала в таком серьезном деле, – призналась студентка Современного гуманитарно-технического колледжа Евгения Карлова. – Очень важно, чтобы люди знали, что они не одни, и помощь скоро придет. В такой трудной ситуации надежда много значит. Не только жители нашей области, но и вся страна готова была оказать необходимую помощь, ведь беда может случиться с каждым.

Многие жамбылцы пожертвовали личные денежные накопления. Есть граждане, которые не пожалели ради благого деяния даже миллионы тенге. Мы о них уже писали ранее. Среди них – республиканское и областное этнокультурные объединения дунган, турецкий, уйгурский и кыргызский центры. Впрочем, были и те, кто выделил пусть небольшую сумму, но, как говорится, от сердца, и даже, возможно, в ущерб своей и без того небогатой семье.

Представители узбекского этнокультурного центра области и таджикского объединения перечислили в фонд потерпевших по 50 тыс. тенге. Казахстанский конгресс татар и башкир на такую же сумму передал два десятка одеял. Активисты еврейского этнокультурного объединения «Шиват Цион» собрали продуктовые наборы на общую сумму 250 тыс. тенге, а члены азербайджанского ЭКО «Хазар» – продовольствие и средства гигиены на 300 тыс. тенге.

Председатель Совета аксакалов Ассамблеи народа Казахстана области Аскарбек Сейлхан перечислил 30 тыс. тенге, а общественный заместитель председателя региональной АНК, директор Областного центра крови Гулам Умаров передал овощи на сумму 200 тыс. тенге. Примечательно, что в акции приняли участие все 75 этнокультурных объединений региона.

Помогли нуждающимся и представители областного филиала партии «Amanat», которые направили бытовую химию, продукты и термосы почти на 80 тыс. тенге. В свою очередь члены областного филиала партии «Respublica» отправили одеяла, матрасы, посуду на сумму около 100 тыс. тенге.

Помощь шла и из ряда районов – Кордайского, Меркенского, Шуского и других. К примеру, кордайцы собрали 25 тонн продуктов первой необходимости, а также средства гигиены. В работе по сбору помощи приняли участие специалисты молодежного ресурсного центра и волонтеры.

Общая гуманитарная помощь, оказанная жителями региона, составила около 46,5 млн тенге.

– Помощь для пострадавших от паводков мы собирали не по принуж­дению, а по зову сердца, – сказали старейшины турецкого этнокультурного объединения. – В Ассамблею народа Казахстана входят представители разных этносов, чьи предки были депортированы сюда в советское время. Они не понаслышке знают, что значит в один момент лишиться крова, имущества. Казахстан для нас стал Родиной, и это осознанный выбор. Но до сих пор в памяти народа пережитая трагедия, и мы не хотим, чтобы кто-то еще перенес такое горе.

#паводок #помощь #гуманитарная помощь #Дом дружбы

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