Местные жители оказали братскую поддержку нуждающимся
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После паводков, охвативших минувшей весной большую часть страны, неравнодушные жители региона поспешили протянуть руку помощи пострадавшим от стихийного бедствия. Символично, что в числе главных инициаторов оказания поддержки нуждающимся выступил Дом дружбы. Именно взаимовыручка во все времена позволяла казахстанцам преодолеть трудности и вернуться к нормальной жизни. Вот и на сей раз люди разных возрастов, национальностей и вероисповеданий объединились.