Месторождения на более 5 млрд тенге выставят на торги в РК

Подписной бонус аукционов составил около 5,3 млрд тенге в 2024 году

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минпромышленности и строительства информировало о ключевых показателях в сфере недропользования за 11 месяцев текущего года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на со ссылкой на пресс-службу госоргана

В этом году посредством аукциона реализовано 19 месторождений. Подписной бонус аукционов составил около 5,3 млрд тенге.

В ведомстве напомнили, что в ноябре 2024 года был объявлен аукцион по 25 месторождениям.

С января 2024 года осуществлен полный переход на стандарты KAZRC по ТПИ.

Торги состоятся 29 января 2025 года на Единой платформе недропользования e-qazyna.kz, где процесс от подачи инвестором заявки до получения лицензии полностью автоматизирован.

Отмечается, что переход на международные стандарты отчетности по ресурсам и запасам твердых полезных ископаемых (CRIRSCO) повысит инвестиционный потенциал Казахстана.