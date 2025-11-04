Метод ручного литья бумаги впервые начали применять в Национальном центре рукописей и редких книг

Культура,Литература
45
Дана Аменова
специальный корреспондент

Процесс формирования листа из волокнистой суспензии (пульпы) основан на традиционных технологиях XIII–XIV веков, применявшихся в Европе и Азии

Фото: пресс-служба Минкультуры

В Национальном центре рукописей и редких книг начато внедрение метода ручного литья бумаги для реставрации древних книг и рукописей. Этот способ позволяет изготавливать бумагу, максимально приближенную по составу к оригиналу, и используется для восстановления утраченных листов и фрагментов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры 

По данным ведомства, ручное литьё бумаги осуществляется с применением технологии переработки бумажных обрезков и непригодных материалов, оставшихся после реставрации. Кроме того, специалисты Центра провели эксперимент с бумажной массой, привезённой из-за рубежа.

Процесс формирования листа из волокнистой суспензии (пульпы) основан на традиционных технологиях XIII–XIV веков, применявшихся в Европе и Азии. Бумажная масса равномерно распределяется на специальной фильтрующей форме и сушится естественным образом.

Для изготовления бумаги используется масса из хлопка, целлюлозы, льна или конопляных волокон, доведённая до однородного состояния. После фильтрации лишняя влага удаляется, масса прессуется и сушится в естественных условиях. При необходимости готовые листы проклеиваются метилцеллюлозой и полируются агатовым камнем.


Изготовленная таким образом бумага применяется при реставрации - для восстановления разорванных листов, восполнения утраченных частей и возрождения книг и рукописей, повреждённых временем.

Внедрение метода ручного литья бумаги - важный шаг в деле сохранения национального культурного наследия. Эта технология способствует продлению жизни древних письменных памятников и обновлению традиционных методов реставрации в соответствии с современными требованиями.

