«Мейірім» дарит радость и надежду

Тема интеграции в спортивную жизнь людей с ограниченными физическими возможностями актуальна всегда. Несмотря на недуги, пре­одолевая сложности и большие преграды, сильные духом спортсмены-инвалиды участвуют в олимпиадах, достигают спортивных высот и приносят стране медали.

Как оказалось, не только взрос­лые проявляют волю к победе. Дети с ограниченными физическими возможностями тоже маленькие герои. К примеру, ребята из реабилитационного цент­ра «Мейiрiм» участвуют в различных спортивных мероприятиях – беговые марафоны, бокс, большой теннис – и завоевывают призовые места.

Дети из центра "Мейірім" показывают таланты

О победах детей услышал, находясь с визитом в Алматы, президент Азиатского паралимпийского комитета Маджид Рашид. Он посетил реабилитационный центр «Мейiрiм», с интересом ознакомился с его работой. Гос­тю представили имеющие­ся программы адаптации и реабилитации, показали, как ведутся занятия в специально оборудованных залах и кабинетах, познакомили с ребятами и рассказали об их спортивных успехах.

Маджид Рашид высказал слова восхищения возможностями центра, подходом к социализации детей и привлечению их к спорту. Он признался, что в детстве ему очень не хватало такого центра, тогда детям с ограниченными физическими возможностями приходилось сложно. По его словам, подобный центр может быть примером для многих учреждений не только в Казахстане, но и в мире.

Кстати, посещение «Мейiрiм» не обошлось и без спортивной минутки: Маджид Рашид играл с детьми его любимую спортивную игру бочча и в честной схватке уступил одно очко лучшему игроку центра – 12-летней Сае Советхан.

Отметим также, что в мегаполисе на днях торжественно открылся центр «Мейiрiм» для особенной молодежи в возрасте «16+». К слову, социальные центры для подростков и молодежи с инвалидностью можно пересчитать на пальцах одной руки, причем не только в Алматы, но и по Казах­стану. Поэтому открытие центра, где можно обучаться, развиваться, социально адаптироваться, а также проводить досуг в Клубе общения и ездить в поездки, стало настоящим подарком как для подростков, так и для их родителей.

Как отметила директор «Мейiрiм» Елена Кузембаева, идея создания такого центра обсуждалась давно, а скрупулезная работа началась более года назад. И вот задумка воплотилась в реальность, подарив подросткам и их семьям радость, надежду и планы на будущее.