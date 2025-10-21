В ходе госвизита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан подписан протокол об установлении побратимских отношений между городами Тараз и Казах, сообщает Kazpravda.kz
Об истории азербайджанского города с близким для казахстанцев названием рассказал посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель:
«Казах — один из живописных городов Азербайджана, который расположен близ границы с Грузией и Арменией. Мы провели небольшое исследование относительно этимологии его названия и обнаружили интересные сведения.
В начале 16-го века азербайджано-персидский правитель шах Исмаил враждовал с ханом Мухаммедом Шейбани. А поскольку Мухаммед Шейбани являлся бөле — двоюродным братом по матери — казахского хана Касыма, последний отправил ему на подмогу войско. Плененных в ходе сражений казахских воинов шах Исмаил отправил на Кавказ. С тех пор местность, где были размещены казахские батыры стала известна под этим именем».
И сегодня на северо-западе Азербайджана существуют Казахский район и город Казах. В Казахском районе все еще можно встретить людей антропологически очень похожих на казахов. Достаточно взглянуть на фотографию первого военнного летчика-азербайджанца Фаррух Ага Гаибова. Казахский район — единственный регион Азербайджана, где готовят курт. А еще здесь любят лошадей и чтят своих акынов — ашыгов.
«Поэтому мы решили, что будет правильно установить побратимские связи Казаха именно с древним Таразом. Ведь Тараз находится там, где в 15 веке было образовано Казахское ханство. Этот весьма символический шаг еще крепче свяжет наши братские народы.
А вообще в Азербайджане много топонимов, указывающих на наше общее прошлое. Есть, например, населенные пункты с названиями Кыпчак и Джалаир, названия, связанные с саками. Так что наше современное стратегическое партнерство и братские отношения основаны на очень прочном историческом фундаменте. Думаю, нашим историкам следует обратить свое профессиональное внимание на изучение этих интересных страниц старины», - добавил Алим Байель.