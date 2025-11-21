Международная книжная выставка тюркских стран пройдет в Туркестане

Литература
34

 Ожидается, что в выставке-ярмарке «Turkistan Book Fair-2025» примет участие около 50 компаний. Среди них – представители Турции, Узбекистана, Монголии, Азербайджана, Кыргызстана, Республики Саха (Якутия), России и Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

 В Туркестане состоится международная книжная выставка-ярмарка, которая соберет издательские организации, писателей, переводчиков и представителей литературной общественности тюркоязычных стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области

В связи с этим заместитель акима области Ертай Алтаев принял поэта, заслуженного деятеля РК, советника директора издательства «Фолиант» Даулеткерея Капулы и заместителя директора издательства «Фолиант» Гульнар Саржанову. В ходе встречи всесторонне обсуждался ход подготовки к масштабному мероприятию и были проработаны предстоящие задачи.

 – Основная цель проведения международной книжной выставки-ярмарки – приобщить детей и подростков к чтению, пропагандировать семейное чтение и формировать читательский вкус, – сказал Даулеткерей Капулы.

По словам заместителя директора издательства «Фолиант» Гульнар Саржановой, книжная выставка-ярмарка «Turkestan Book Fair» будет состоять из трехдневной культурно-деловой программы. В рамках выставки состоятся презентации новых книг, встречи с авторами, автограф-сессии, а также специальные мастер-классы на детской площадке. В рамках мероприятия будет организована специальная экспозиция, посвященная книгам издательств тюркоязычных стран. На книжной ярмарке посетители получат возможность приобрести книги по издательской цене.

Выставка-ярмарка откроется для книголюбов 26 ноября, в 10:00, а официальная церемония открытия состоится в 11:00 в фойе «Конгресс-холла». Организаторами являются издательство «Фолиант» и международная организация ТЮРКСОЙ при поддержке акимата Туркестанской области.

 

#Туркестан #выставка #книги

