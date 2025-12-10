Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека

10 декабря в международный День защиты прав человека, в Астане проходит международная научно-практическая конференция «Права человека и развитие пенитенциарной системы: национальные приоритеты и международные стандарты», сообщает Kazpravda.kz

Конференция приурочена к 77-й годовщине принятия Всеобщей декларации прав человека, принятой Генассамблеей ООН в 1948 году. Этот документ служит основой для формирования глобальных стандартов защиты прав и свобод человека.

Цель конференции – обсудить стратегические и актуальные вопросы защиты прав человека в пенитенциарной системе, а также укрепить сотрудничество между государственными органами, международными организациями и правозащитным сообществом.

Мероприятие организовано Национальным центром по правам человека совместно с Программой развития ООН в Казахстане, Советом Европы, Офисом программ ОБСЕ в Астане и МВД РК.

Открывая конференцию, Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев отметил, что права человека не должны заканчиваться у стен исправительных учреждений. От того, насколько гуманной, справедливой и ориентированной на реабилитацию является пенитенциарная система, во многом зависят исправление осужденных и снижение рецидива.

«Казахстан последовательно укрепляет механизмы защиты прав лиц, находящихся в местах лишения свободы, расширяет возможности общественного контроля, внедряет международные стандарты обращения с осужденными. Поэтапное реформирование уголовно-исполнительной системы позволило существенно сократить уровень тюремного населения, чему в значительной мере способствовала гуманизация уголовной политики», – подчеркнул омбудсмен.

В свою очередь заместитель постоянного представителя Программы развития ООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов в приветственном слове отметил прогресс Казахстана в обеспечении прав человека в закрытых учреждениях.

«ПРООН приветствует усилия Казахстана в отношении обеспечения прав человека в закрытых учреждениях, присоединение к Факультативному протоколу Конвенции ООН против пыток и создание Национального превентивного механизма. При этом необходимо обратить внимание на рекомендации Подкомитета ООН против пыток и Универсального периодического обзора об институциональном укреплении НПМ для усиления эффективности превентивных посещений, в том числе в пенитенциарной системе. ПРООН продолжит оказывать техническое и экспертное содействие национальному правозащитному учреждению и участникам НПМ в данном направлении», – говорится в обращении.

В мероприятии участвуют представители государственных органов, неправительственных, правозащитных и международных организаций, а также ведущие ученые и эксперты в области прав человека.