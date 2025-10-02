Международный кинофестиваль тюркских стран открылся в Актау

Культура,Кино
85
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

Впервые в Актау прошла торжественная церемония открытия кинофестиваля тюркских народов «Қорқыт ата». По красной дорожке прошлись звёзды мировой величины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области

Мировые звёзды искусства прошли по красной дорожке, приняли участие в торжественной церемонии открытия кинофестиваля. Затем гости посетили первый показ фильма фестиваля и вечернюю культурную программу.

Первый заместитель акима Мангистауской области Асхат Оралов поприветствовал гостей, подчеркнув, что проведение кинофестиваля тюркских народов в Актау является большой честью не только для региона, но и для всей страны. По его словам, это мероприятие становится важной площадкой для укрепления культурных связей братских стран, популяризации общих духовных ценностей.

- Кино – это великая сила, которая сближает народы, связывает общее мировоззрение и исторические корни. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечал: «Культура – духовная опора народа, а искусство – бесценное сокровище, определяющее сущность нации». Этот фестиваль является ярким отражением именно той духовной опоры, – сказал Асхат Оралов.

На протяжении пяти дней в Мангистауской области пройдет кинематографический саммит, будут организованы творческие встречи с мастерами киноискусства и обмен опытом. В рамках мероприятия бесплатно покажут около 50 конкурсных и внеконкурсных фильмов разных жанров.

В фестивале, наряду с отечественными звёздами, примут участие и зарубежные мастера кино как Бурак Озчивит. Популярные актёры встретятся с жителями региона, поклонниками и представителями СМИ.

Гостям представится возможность отправиться в путешествие по живописным местам Мангистауской области, таким как Бозжыра и Айракты, долина шаров Торыш и другим, а также поближе познакомиться с культурой региона. Церемония закрытия и награждения побидетелей состоится 4 октября в Актау.

#Актау #тюркские страны #кинофестиваль

Популярное

Все
Треть урожая ушла под снег
Томография для артефактов
Новые вызовы и новые возможности
Регион делает ставку на туризм
Меняя подходы к глобальному диалогу
Маленькая империя для больших начинаний
Объединенные творчеством
В учеников надо верить!
Сердце отдаю детям
Итоги встречи с «Реалом»
Сделать правильный выбор
Почему люди верят фейкам и мошенникам?
Безопасный транзит и борьба с преступностью
Искусственный интеллект в образовании: возможности и вызовы
Эстафета чистоты от Алматы до Кызылорды
Казахстан на пути от e-gov к AI-gov
Ориентиры для модернизации страны
Хранитель народной мудрости
Будни уникального путепровода
Вклад педагогов в процветание республики бесценен
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Холода сменят тепло в Казахстане
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Шахматная дипломатия в действии
Борьба с наркоманией дает результаты
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
Суд рассмотрел апелляцию Перизат Кайрат и её матери
А я и здесь не промолчала
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Аида Балаева встретилась с министром культуры Франции
В Шымкенте строят канал Каусар
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
День труда
В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области проходит выставка «На стыке истории и труда»
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Кинофестиваль стран тюркского мира «Қорқыт ата» стартовал в…
В Актау прибыл турецкий актёр Бурак Озчивит
В Актобе наградили победителей международного литературного…
Звёзды мировой оперы примут участие в премьере «Риголетто» …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]