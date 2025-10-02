Впервые в Актау прошла торжественная церемония открытия кинофестиваля тюркских народов «Қорқыт ата». По красной дорожке прошлись звёзды мировой величины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций
Мировые звёзды искусства прошли по красной дорожке, приняли участие в торжественной церемонии открытия кинофестиваля. Затем гости посетили первый показ фильма фестиваля и вечернюю культурную программу.
Первый заместитель акима Мангистауской области Асхат Оралов поприветствовал гостей, подчеркнув, что проведение кинофестиваля тюркских народов в Актау является большой честью не только для региона, но и для всей страны. По его словам, это мероприятие становится важной площадкой для укрепления культурных связей братских стран, популяризации общих духовных ценностей.
- Кино – это великая сила, которая сближает народы, связывает общее мировоззрение и исторические корни. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечал: «Культура – духовная опора народа, а искусство – бесценное сокровище, определяющее сущность нации». Этот фестиваль является ярким отражением именно той духовной опоры, – сказал Асхат Оралов.
На протяжении пяти дней в Мангистауской области пройдет кинематографический саммит, будут организованы творческие встречи с мастерами киноискусства и обмен опытом. В рамках мероприятия бесплатно покажут около 50 конкурсных и внеконкурсных фильмов разных жанров.
В фестивале, наряду с отечественными звёздами, примут участие и зарубежные мастера кино как Бурак Озчивит. Популярные актёры встретятся с жителями региона, поклонниками и представителями СМИ.
Гостям представится возможность отправиться в путешествие по живописным местам Мангистауской области, таким как Бозжыра и Айракты, долина шаров Торыш и другим, а также поближе познакомиться с культурой региона. Церемония закрытия и награждения побидетелей состоится 4 октября в Актау.