Впервые в Актау прошла торжественная церемония открытия кинофестиваля тюркских народов «Қорқыт ата». По красной дорожке прошлись звёзды мировой величины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области

Мировые звёзды искусства прошли по красной дорожке, приняли участие в торжественной церемонии открытия кинофестиваля. Затем гости посетили первый показ фильма фестиваля и вечернюю культурную программу.

Первый заместитель акима Мангистауской области Асхат Оралов поприветствовал гостей, подчеркнув, что проведение кинофестиваля тюркских народов в Актау является большой честью не только для региона, но и для всей страны. По его словам, это мероприятие становится важной площадкой для укрепления культурных связей братских стран, популяризации общих духовных ценностей.

- Кино – это великая сила, которая сближает народы, связывает общее мировоззрение и исторические корни. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечал: «Культура – духовная опора народа, а искусство – бесценное сокровище, определяющее сущность нации». Этот фестиваль является ярким отражением именно той духовной опоры, – сказал Асхат Оралов.

На протяжении пяти дней в Мангистауской области пройдет кинематографический саммит, будут организованы творческие встречи с мастерами киноискусства и обмен опытом. В рамках мероприятия бесплатно покажут около 50 конкурсных и внеконкурсных фильмов разных жанров.

В фестивале, наряду с отечественными звёздами, примут участие и зарубежные мастера кино как Бурак Озчивит. Популярные актёры встретятся с жителями региона, поклонниками и представителями СМИ.

Гостям представится возможность отправиться в путешествие по живописным местам Мангистауской области, таким как Бозжыра и Айракты, долина шаров Торыш и другим, а также поближе познакомиться с культурой региона. Церемония закрытия и награждения побидетелей состоится 4 октября в Актау.