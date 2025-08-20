Международный литературно-художественный журнал SØZDAY презентовали в Астане

На страницах журнала публикуются произведения современных авторов – от прозы и поэзии до эссеистики и переводов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Первый выпуск журнала, призванного, как отмечает его главный редактор писатель Илья Одегов, стать площадкой для смелых творческих экспериментов, вышел в сентябре 2024 года. Новый, четвертый номер увидел свет совсем недавно,  но уже стал объектом пристального внимания читателей, для которых страницы журнала становятся своеобразной территорией знакомств с творчеством талантливых современных авторов.

Литература не имеет государственных границ, и география представленных в номере произведений прекрасно это подтверждает, ведь под своей обложкой он объединил произведения прозаиков, поэтов и литературных критиков из Казахстана, Великобритании, России, Германии и Украины. По словам Ильи Одегова, такая широта творческого охвата позволяет назвать четвертый номер журнала SØZDAY «литературной картой мира».

– Я считаю, что для нашей страны подобный проект крайне важен. Создавая журнал, мы хотели сделать его такой площадкой, где читатели через творчество казахстанских и зарубежных авторов смогли бы получить наиболее выразительный срез современной литературы. Каждый выпуск состоит из нескольких разделов: «Проза», «Поэзия», «Теория», «Переводы». Есть также негласная рубрика «Ушедшие голоса», в рамках которой мы публикуем произведения писателей, к сожалению, покинувших наш мир. В четвертом номере, например, читатели могут найти никогда прежде не издававшийся на русском языке рассказ знаменитого британского прозаика и поэта Тобиаса Хилла «Медовый месяц в Лос-Анджелесе». В целом же, если попробовать определить главную тематику нового номера, то это тематика кочевья. Каждое произведение здесь – это всегда путешествие, перемещение во времени и пространстве, – отметил Илья Одегов.

Стоит отметить, что в Астане журнал SØZDAY представляется впервые. Презентация прошла в духе свободной дискуссии о состоянии и актуальных проблемах современной казахстанской литературы. В завершение мероприятия Илья Одегов рассказал о планах редколлегии журнала на будущее, представил читателям свои книги «Любая любовь» и «Тимур и его лето», провел автограф-сессию.

#Астана #литература #журнал

