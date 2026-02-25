В ходе Евразийского форума по развитию горного туризма с экспертным докладом выступил председатель правления компании Almaty Tau Management Жан-Пьер Барало, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городское Управление туризма

Фото: Управление туризма г. Алматы

В своём выступлении спикер представил анализ международных практик развития горных курортов и кластерных моделей, уделив особое внимание перспективам формирования Алматинского горного кластера.

Эксперт рассмотрел примеры европейских стран, в частности Франции и Австрии, где объединение курортов в единую инфраструктурную систему позволило обеспечить устойчивый рост туристической отрасли и повысить конкурентоспособность регионов.

По его словам, подобные модели демонстрируют эффективность не только с точки зрения туризма, но и в более широком экономическом контексте.

«Международный опыт показывает, что кластерный подход позволяет обеспечить комплексное развитие территорий, повысить качество инфраструктуры и сформировать устойчивую туристическую экосистему. Это не только вопрос туризма, но и фактор долгосрочного социально-экономического роста», – отметил Жан-Пьер Барало.

В рамках доклада также была затронута тема влияния горных кластеров на развитие городской среды.

Как подчеркнул спикер, реализация подобных проектов способствует появлению новых возможностей для бизнеса, расширению занятости и повышению привлекательности регионов для инвестиций.

«Развитие горного кластера напрямую связано с изменением качества жизни. Современные курортные территории становятся точками экономической активности, формируют спрос на сервис, создают рабочие места и стимулируют развитие инфраструктуры, востребованной как туристами, так и местными жителями», – подчеркнул эксперт.

По мнению Жан-Пьера Барало, для достижения устойчивых результатов ключевым условием является стратегический и долгосрочный подход к развитию горных территорий, а также системная адаптация лучших международных практик с учётом региональной специфики.