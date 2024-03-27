Межпарламентские связи определяют будущее мира

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Рахметулла Амандельдиев

Председатель Мажилиса посетил Швейцарию и принял участие в работе очередной 148-й Ассамблеи Межпарламентского союза

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

В рамках визита Ерлан Кошанов встретился в Берне с председателем Национального совета федерального собрания Швейцарской Конфедерации Эриком Нузбаумером и федеральным советником, министром иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом.

– Новую главу в наших двусторонних отношениях открыл первый официальный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Швейцарию в ноябре 2021 года. В августе 2021 года Казахстан с официаль­ным визитом посетил Председатель Национального совета федерального собрания Швейцарии господин Андреас Эби. Уверен, что сегодняшний визит поспособствует укреплению парламентского диалога между нашими странами, – сказал председатель Мажилиса.

Ерлан Кошанов рассказал своему коллеге о реализации президентского курса реформ, работе многопартийного Мажилиса VIII созыва, в том числе о принятых новых законах и сообщил о заинтересованности казахстанской стороны в развитии сотрудничества со Швейцарией в правовой сфере. Стороны обсудили перс­пективы развития дальнейшего взаимодействия по линии групп дружбы, комитетов и партийных фракций. Отдельное внимание уделили сотрудничеству в торгово-экономической, транспортно-логистической, экологической, образовательной и научно-исследовательской сферах.

В свою очередь Эрик Нуз­баумер отметил важность проводимых в Казахстане реформ. Он также выразил готовность углублять межпарламентские связи, в том числе через работу групп дружбы.

В завершение встречи Ерлан Кошанов пригласил швейцарских борцов по швингену (нацио­нальный вид борьбы, схожий с қазақ күресі) принять участие в 5-х Всемирных играх кочевников в Астане.

В ходе встречи с министром иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом председатель Мажилиса выразил уверенность, что партнерство Казахстана и Швейцарии будет укрепляться в духе взаимного уважения, дружбы и доверия, в том чис­ле и по линии парламентов. Состоялся обмен мнениями и по вопросам упрощения визового режима Шенгенской зоны для казахстанских граждан и заключения меморандума о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Делегация Парламента Казахстана во главе с Ерланом Кошановым также приняла участие в заседании очередной 148-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве, в которой приняли участие делегаты 150 стран – членов организации. Свое выступление спикер Мажилиса начал с соболезнований российскому народу в связи с терактом в Подмосковье. Ерлан Кошанов отметил особую актуальность темы нынешней встречи – «Парламентская дипломатия: наведение мостов во имя мира и взаимопонимания».

– Под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан вносит свой вклад в устойчивое развитие и мирное будущее человечества. Прежде всего это масштабные политические реформы в стране, благодаря которым сегодня созданы все условия для построения демократического, справедливого Казахстана. Активное участие в их реализации принимает Парламент. Глобальное значение имеют инициативы нашей страны по запрещению ядерного, химического и биологического оружия, регулярные съезды лидеров мировых и традицион­ных религий, – сказал Ерлан Кошанов.

Председатель Мажилиса также отметил важность участия парламентов всего мира в продвижении Целей устойчивого развития ООН и рассказал о планах по созданию Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.

– Депутаты приветствуют использование инструментов парламентской дипломатии для предотвращения и урегулирования международных конфликтов. Недавно Парламент одобрил решение об отправке миротворческого контингента Казахстана на Голанские высоты. Это первая самостоятельная миссия наших миротворцев по мандату ООН и весомый вклад Казахстана в глобальную безопасность и стабильность, – подчерк­нул Ерлан Кошанов.

Председатель Мажилиса предложил парламентариям активно участвовать в развитии международного транспортно-логистического сотрудничества. Он отметил, что Казахстан не­устанно работает над диверсификацией трансконтинентальных перевозок по всему Евразийскому континенту. Он также затронул вопросы продовольственной безопасности и эффективного использования водных ресурсов, напомнив об инициированном президентами Казахстана и Франции саммите One Water в Нью-Йорке и планах Казахстана по проведению Регионального климатического саммита под эгидой ООН в 2026 году.

На полях Ассамблеи МПС Ерлан Кошанов встретился с председателем Межпарламентского союза Тулией Аксон. Главной темой встречи стало укрепление взаимодействия Парламента Казахстана с Межпарламентским союзом, в работе которого активное участие принимают депутаты Мажилиса. В завершение беседы Ерлан Кошанов пригласил Тулию Аксон посетить Казахстан с официальным визитом и принять участие в работе Съезда лидеров мировых и традиционных религий в 2025 году.

На площадке Ассамблеи МПС также прошли встречи председателя Мажилиса со спикером Палаты представителей Арабской Республики Египет Ханафи Джебали и председателем Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Сардаром Садиком.

Помимо основной сессии, депутаты Мажилиса поработали в постоянных комитетах, приняли участие в координационной встрече Азиатской Парламентской Ассамблеи, панельных дискуссиях, а также в работе форума женщин-парламентариев и молодых депутатов. На этой сессии приступила к своим обязанностям депутат Мажилиса Айгуль Куспан, избранная в 2023 году в Луанде председателем Постоянного комитета по вопросам мира и международной безопасности на трехлетний срок.

#мажилис #Швейцария #Ассамблея МПС

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