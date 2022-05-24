МИД Казахстана обратился к узбекским коллегам по поводу инцидента с туристами

Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров прокомментировал инцидент с казахстанскими туристами в Узбекистане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Министерство иностранных дел Казахстана обратилось к Узбекистану с официальным письмом, чтобы разобраться в ситуации. Мы защищаем права наших граждан», – сказал Айбек Смадияров в кулуарах Правительства.

По его словам, во внешнеполитическом ведомстве изучили видео.

«Надо отметить, что в комментариях к распространенному в соцсетях видео, где правоохранительные органы Узбекистана применяют электрошокеры к нашим гражданам, общество в Узбекистане само осуждает действия правоохранителей. Тем не менее мы держим ситуацию на контроле», - заверил представитель МИД.

«Там начали внутреннее расследование, виновные сотрудники отстранены. Мы стараемся не вмешиваться в ход дела, только отслеживаем часть защиты наших граждан», - заключил Смадияров.

Ранее сообщалось, что казахстанских туристов незаконно задержали в Самарканде с применением спецсредств и электрошокеров.

"В ночь с 20 на 21 мая сотрудники патрульно-постовой службы УВД Самарканда, привлеченные для несения службы в ночное время, в процессе проверки личности туристов на улице Мирзо Улугбека, грубо нарушая нормы профессиональной этики, злоупотребили служебным положением и полномочиями по применению специальных технических средств", - написал в Telegram официальный представитель МВД Узбекистана.

Он добавил, что по данному факту службой личной безопасности МВД совместно с органами прокуратуры проводится служебная проверка. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности и отстранении от службы всех сотрудников, нарушивших закон, а также их руководителей.