МИД Казахстана обеспокоен обострением ситуации на Ближнем Востоке

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ведомстве выразили обеспокоенность усиливающейся эскалацией напряженности в ближневосточном регионе.

«Мы призываем все вовлеченные стороны к сдержанности и отказу от использования силовых методов во избежание жертв среди мирного населения и дальнейшего ухудшения обстановки, которая может спровоцировать полномасштабную войну в регионе», — отметил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Напомним, сегодня на консульском учете в Израиле состоят 120 казахстанцев, в Иране — 102, в Ливане — 139, включая дипломатов и членов их семей.

Кроме того, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, посольство Казахстана в Тель-Авиве рекомендует всем гражданам Казахстана, находящимся в Израиле, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана.

Для граждан РК в Израиле открыты линии экстренной связи:

Контакты посольства Казахстана в Израиле:

+972 (3) 503 78 85 (дежурный)

+972 53 635 19 83 (мобильный, WhatsApp)

+972 55 273 38 13 (мобильный, WhatsApp)

+7 700 111 31 96 (WhatsApp)