Министерство иностранных дел приветствует принятие Резолюции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций 2803 (2025) о Комплексном плане по прекращению конфликта в Газе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Высоко оцениваем усилия Соединённых Штатов Америки и Президента Дональда Трампа, а также других стран, внёсших ключевой вклад в достижение соглашения о прекращении огня. Принятие резолюции является важнейшим шагом в направлении урегулирования ситуации в секторе Газа, восстановления доверия между сторонами и продвижения к прочному миру на Ближнем Востоке», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Казахстан неизменно выступает за мирное, всеобъемлющее и устойчивое решение ближневосточного вопроса на основе Устава ООН, соответствующих резолюций Совета Безопасности, международного гуманитарного права, а также формулы «двух государств для двух народов», предполагающей создание независимого, жизнеспособного и территориально целостного Государства Палестина.

В рамках Авраамских соглашений Казахстан готов к конструктивному взаимодействию со всеми партнёрами, включая ключевых посредников процесса, и к дальнейшему вкладу в международные усилия, направленные на стабилизацию обстановки, повышение гуманитарной поддержки населения и создание условий для долгосрочного политического процесса, добавили в МИДе.