МИД обратился к казахстанцам

«В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, Министерство иностранных дел РК рекомендует гражданам Казахстана временно воздержаться от посещения Израиля и Ливана до стабилизации обстановки в данном регионе.

Граждан Казахстана, в настоящее время находящихся в указанных странах, просим не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с Министерством иностранных дел и посольствами Казахстана в Израиле и Ливане», - говорится в информации МИД.