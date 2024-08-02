МИД обратился к казахстанцам

Общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан опубликовало рекомендации касательно посещения ряда стран Ближнего Востока, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, Министерство иностранных дел РК рекомендует гражданам Казахстана временно воздержаться от посещения Израиля и Ливана до стабилизации обстановки в данном регионе.

Граждан Казахстана, в настоящее время находящихся в указанных странах, просим не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с Министерством иностранных дел и посольствами Казахстана в Израиле и Ливане», - говорится в информации МИД.

Для получения дополнительной и оперативной информации открыты линии экстренной связи для граждан РК, находящихся на территории вышеуказанных стран, и их родственников в Казахстане.

Контакты МИД РК

+7 7172 720111 (дежурный дипломат)

+7 705 4433332 (мобильный, WhatsApp)

Контакты Посольства РК в Израиле

+972 (3) 503 78 85 (дежурный)

+972 53 635 19 83 (мобильный, WhatsApp)

Контакты Посольства РК в Ливане

+ 961 04 713 447 (дежурный)

+ 961 70 069 977 (мобильный, WhatsApp)

+ 961 71 116 004 (мобильный, WhatsApp)

#МИД #обращение #Ближний Восток

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