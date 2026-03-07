В числе стран, которые сейчас не рекомендуется посещать, есть Египет
МИД опубликовал рекомендации гражданам РК в связи с напряжённостью на Ближнем Востоке, сообщает Kazpravda.kz
В связи продолжением боевых действий на Ближнем Востоке, а также закрытием воздушного пространства в большинстве стран региона, МИД РК настоятельно рекомендует гражданам Казахстана воздержаться от всех видов поездок в указанные страны до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки:
- Бахрейн
- Египет
- Израиль
- Йемен
- Иордания
- Ирак
- Иран
- Катар
- Королевство Саудовская Аравия
- Кувейт
- Ливан
- ОАЭ
- Оман
- Сирия
Находящихся в регионе казахстанских граждан призывают принимать повышенные меры личной безопасности, воздерживаться от посещения потенциально опасных районов, выполнять указания местных властей, в том числе незамедлительно направляться в убежища / укрытия при ракетных угрозах, поддерживать связь с загранучреждениями РК, туроператорами и авиаперевозчиками.