В числе стран, которые сейчас не рекомендуется посещать, есть Египет

Коллаж Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

МИД опубликовал рекомендации гражданам РК в связи с напряжённостью на Ближнем Востоке, сообщает Kazpravda.kz

В связи продолжением боевых действий на Ближнем Востоке, а также закрытием воздушного пространства в большинстве стран региона, МИД РК настоятельно рекомендует гражданам Казахстана воздержаться от всех видов поездок в указанные страны до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки:

Бахрейн

Египет

Израиль

Йемен

Иордания

Ирак

Иран

Катар

Королевство Саудовская Аравия

Кувейт

Ливан

ОАЭ

Оман

Сирия

Находящихся в регионе казахстанских граждан призывают принимать повышенные меры личной безопасности, воздерживаться от посещения потенциально опасных районов, выполнять указания местных властей, в том числе незамедлительно направляться в убежища / укрытия при ракетных угрозах, поддерживать связь с загранучреждениями РК, туроператорами и авиаперевозчиками.