МИД РК сделал заявление по вооруженному столкновению между ХАМАС и Израилем

Политика
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Казахстан поддерживает призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о необходимости незамедлительного освобождения заложников без предварительных условий и обеспечения беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи

Фото: Kazpravda.kz

Министерство иностранных дел Казахстана сделало заявление по вооруженному столкновению между ХАМАС и Израилем, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля и захват заложников, включая иностранцев. Поддерживаем призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о необходимости незамедлительного освобождения заложников без предварительных условий и обеспечения беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи", – говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили слова президента РК Касым-Жомарта Токаева на саммите СНГ в Бишкеке: "Нельзя прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать".

"Казахстан также призывает Израиль воздержаться от непропорционального использования силы, ведущего к многочисленным жертвам среди мирного населения сектора Газа и разрушению гражданской инфраструктуры. В этой ситуации крайне важно соблюдать нормы международного права, а также следовать соответствующим резолюциям СБ ООН, предусматривающим законные права палестинского народа. Насилие порождает ответное насилие и неизбежно приведет к трагическим последствиям для Ближнего Востока и всего мира", – добавили в МИД.

Отмечается, что Казахстан выражает солидарность с международным сообществом, требующим отменить установленные временные рамки для эвакуации жителей сектора Газа и обеспечения полной защиты гражданских лиц, которые не должны быть заложниками конфликта.

"В этой связи Казахстан призывает стороны обеспечить скорейшее прекращение боевых действий и активизировать усилия по достижению мира, стабильности и безопасности для всех жителей региона на основе формулы «два государства для двух народов", – резюмировали в ведомстве.

Напомним, ХАМАС нанес неожиданный удар по территории Израиля утром 7 октября 2023 года. Власти Израиля одобрили решение о переводе страны в "состояние войны".

11 октября 124 казахстанца вернулись на родину из Израиля на репатриационном рейсе.

Ранее в МИД сообщали, сколько казахстанцев находятся в секторе Газа. 

#политика #Израиль #МИД РК #Конфликт #заявление #ХАМАС

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