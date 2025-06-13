Внешнеполитическое ведомство Казахстана выступает за скорейшее урегулирование конфликта в этом регионе, сообщает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

В заявлении говорится, что Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает серьёзную обеспокоенность в связи с опасной военной эскалацией в регионе Ближнего Востока.

Ведомство выступает за скорейшее урегулирование конфликта исключительно политико-дипломатическим путём в соответствии с Уставом ООН и принципами международного права.

В МИДе призвали вовлечённые стороны к максимальной сдержанности.

Как сообщают мировые СМИ, в ночь на 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.