Миграционный прирост населения наблюдается в РК уже пятый год

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По итогам февраля разница между прибывшими в Казахстан на ПМЖ и убывшими составила 1,9 тыс. человек. Это максимум по крайней мере с начала 2018 года. Перед этим долгое время Казахстан терял людей - миграционное сальдо было отрицательным.

«Ситуация начала меняться в октябре 2022 года. А по итогам 2023 года Показатель ушел в плюс впервые за 12 лет. Впрочем, дела идут хорошо не во всем Казахстане, а лишь в отдельных регионах. Конечно, среди них находятся Алматы (5,2 тыс. чел.) и Астана (4,1 тыс.). Список дополняют Шымкент и еще 3 области – Алматинская, Мангистауская и Атырауская (вкупе 1,7 тыс.)», - отмечается в публикации.

Во всех остальных регионах наблюдается чистый отток населения. Причем наиболее сильный в Туркестанской (-2 тыс.) и Северо-Казахстанской областях (-1,5 тыс.).