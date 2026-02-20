Михаил Шайдоров передал свой костюм в коллекцию Олимпийского музея в Милане

Лидер команды Казахстана по фигурному катанию, олимпийский чемпион Михаил Шайдоров передал в коллекцию Олимпийского музея костюм, в котором выступал с произвольной программой на Олимпиаде-2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Торжественная церемония состоялась в Доме конькобежного спорта в Милане (Италия).

В мероприятии также приняли участие президент Международного союза конькобежцев Ким Чжэ Ёль, заместитель директора Олимпийского музея Ясмин Майхтри, президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин.

Глава НОК РК отметил историческую значимость победы Шайдорова, ставшей первой олимпийской золотой медалью Казахстана в фигурном катании.

"Это была не просто победа - это была история. Сегодня часть этой истории останется здесь навсегда. Передача костюма в Олимпийский музей позволит миллионам людей увидеть наследие нашего чемпиона.

Этот костюм будет вдохновлять молодых спортсменов мечтать и верить в свои силы. Михаил, спасибо за этот подарок. Мы очень гордимся тобой",- сказал Геннадий Головкин.

Михаил Шайдоров подчеркнул, что передача костюма в музей является для него особенной честью и важной частью его олимпийского пути.

"Передать свой костюм в коллекцию Олимпийского музея – это огромная честь и большая ответственность. Я с глубоким волнением стою здесь, понимая, что часть моей мечты станет частью мирового олимпийского наследия. 

Этот костюм – символ нашего пути к олимпийской мечте, и именно поэтому для меня особенно важно, что теперь он будет представлять Казахстан среди экспонатов мирового олимпийского движения. Пусть он станет символом того, что у олимпийской мечты нет границ, и каждый спортсмен может стать частью большой олимпийской истории. 

Благодарю Международный Олимпийский комитет за поддержку",- сказал Шайдоров.

Перед Олимпийскими играми Михаил Шайдоров уже выступал в этом костюме в финале Гран-при, однако к главному старту четырехлетия наряд доработали. Вместе с казахстанскими дизайнерами, создавших наряд, фигурист выбрал глубокий синий цвет, символизирующий космос и перекликающийся с атмосферой фильма "Пятый элемент", под саундтрек которого исполнялась произвольная программа. Образ дополнили стразы и камни, напоминающие звёзды.

Напомним, казахстанский фигурист завоевал "золото" зимних Олимпийских игр Милан-Кортина 2026 в фигурном катании, став вторым олимпийским чемпионом в зимних видах спорта за всю историю независимого Казахстана.

