Михаила Шайдорова встретили в аэропорту Астаны

В столичном аэропорту торжественно встретили вернувшихся с Олимпийских игр в Милане обладателя золотой медали Олимпиады по фигурному катанию Михаила Шайдорова и фигуристку Софью Самоделкину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат

Спортсменов встречали болельщики, родные и представители спортивного сообщества. Михаила Шайдорова, Софью Самоделкину и главного тренера сборной Казахстана по фигурному катанию Асем Кассанову поздравили министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, заместитель акима Астаны Ерик Мейрхан, президент Казахстанского союза фигурного катания на коньках Бауыржан Ералы и президент Национального олимпийского комитета РК Геннадий Головкин.

«Сегодня у нас есть герои. В первую очередь нужно выразить благодарность тренерам и семьям, которые воспитали этих чемпионов. Казахстан заслужил это золото в фигурном катании. Гордитесь этим — это наши новые герои», — отметил Геннадий Головкин.

От имени Казахстанского союза фигурного катания на коньках при поддержке спонсора Михаилу Шайдорову и его тренеру Алексею Урманову вручили ключи от трехкомнатных квартир, Софье Самоделкиной и Асем Касановой — от однокомнатных.

«Мы встретили на родной земле нашего олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова. Он добился исторической победы — спустя 32 года гимн Казахстана прозвучал на Олимпиаде. Софья Самоделкина вошла в десятку сильнейших фигуристок. Благодарю родителей спортсменов, тренерский штаб и всех, кто был рядом на этом пути», — отметил президент Казахстанского союза фигурного катания на коньках Бауыржан Ералы.

Олимпийский чемпион также поблагодарил всех болельщиков, кто поддерживал его на пути к победе.

«Хочу выразить огромную благодарность всем, кто в такой поздний час приехал встретить меня, мне очень приятно. Меня распирала гордость за свою страну. Когда мой флаг висел на самом высоком и почетном месте на олимпийских играх. Я получил столько теплых слов, спасибо всем, кто меня поддерживает, за такие прекрасные подарки. У меня нет слов, просто огромная благодарность за поддержку, для меня эта мотивация расти дальше и прославлять нашу страну», — сказал Михаил Шайдоров.

Торжественная встреча завершилась поздравлениями и общим фотографированием.

#аэропорт #фигурное катание #Михаил Шайдоров

