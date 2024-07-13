Микс традиций и инноваций

Жакып Куттыбек Тыныбекулы – художник, сумевший найти новый концептуальный путь в отечественном изобразительном искусстве. В его творчестве всегда сочетались прошлое и будущее, смысл и содержание традиций с новациями современного искусства. Он сохранил богатое наследие декоративно-прикладного творчества и дополнил его новыми художественными прие­мами. Можно с уверенностью сказать, что успех и признание автора, предлагаемый им новый взгляд на изобразительное искусство – это результат неустанного труда и многолетних творческих поисков.

Куттыбек Жакып ­успешно работает с различными ма­териалами. Особое внимание искусствоведов привлекает оригинальность его декоративных панно из кожи. В первую очередь автор мастерски создает красивые художественные композиции, образы которых точно соответствуют содержанию произведения. Каждый сюжет, не ограничиваясь одной темой, максимально усложняясь, дополняется содержательными образами. Куттыбек Жакып – опытный мастер. Создавая работы из кожи, он умело сочетает естественность природы каждого предмета со своим индивидуальным стилевым подходом.

Далеко не у каждого художника возникает стремление сформировать новое творческое направление, расширить задачи искусства. Куттыбек Жакып – новатор идей, он работает до тех пор, пока не реализует задуманное. Художественная обработка шкуры – новый вид искусства, это плод труда и таланта художника.

Во времена кочевников кожу использовали для разных целей, в том числе и как материал для декоративного творчества. Сейчас сфера ее применения в искусстве значительно расширилась, и самые смелые фантазии художника находят свое воплощение, украшают современные интерье­ры. Декоративные панно из кожи отличаются тем, что имеют яркую палитру, сочетающуюся с монохромной цветовой гаммой. Куттыбек Жакып мастерски использует цвет и текстуру натуральной кожи, подчеркивая естественность своих образов.

Искусствоведы условно называют этот новый вид искусства «художественная обработка шкуры». Особенно ценны созданные автором рельефные рисунки, создавая которые, он иногда подстригает, иногда убирает или укорачивает ненужный ворс или сохраняет изначальный вид материала.

Замысловатые образы в произведениях художника вызывают интерес у любого зрителя. Как и автор произведения, зритель, заметив новую грань того, что уже существует, ощущает эффект неожиданности. Куттыбек Жакып использует в своих произведениях шкуры овец, а также других копытных домашних животных в целом виде, иногда добавляя к этому фрагменты (кус­ки) другого материала.

Важно, что художник черпает вдохновение из самого материала, рождающего также и очертания будущей композиции. Он изображает сюжетную историю, не разрушая естественность кожи, а словно подстраиваясь и дополняя уже существующее содержание. Художник работает с материалом с учетом направления или длины локонов, градаций оттенка, формы и других особенностей, разрабатывает его, добавляя необходимые детали, исправляя для точной передачи задуманных образов.

Триптих Куттыбека Жакыпа «Тюркский каганат» повествует о семейных ценностях наших предков, ритуалах религиозного поклонения, о поединках героев-воинов.

Первая часть триптиха – «Отбасы» (художественная обработка шкуры, смешанная техника, 147х178). Это сложная композиция: основные сцены внутри круга в центральной части, дополнительные изображения с краю в верхней части и дополнительные сюжетные сцены в нижней части. Мы видим изображение исторических памятников тюркского мира. Как известно, балбалы передавали особую культуру древних времен, это ритуальные изваяния. Художник использовал стилистическую технику изображения петроглифов эпохи древней бронзы и железа.

В центральной части композиции внутри круга – образы отца и матери, вокруг них – поколение потомков, что символизирует продолжение рода, жизни, эпохи. Можно увидеть изображение священной птицы казахского народа, Көкбөрі, всадников на лошадях. Көкбөрі – свет синего Тенгри, символ победы, олицетво­рение героизма. Перед нами история благословенной семьи, унаследовавшей потомство от предков.

По цветовому решению композиция монохромная, использованы светло-коричневые, белые и темно-коричневые оттенки, максимально приближенные к стилю графики. На подошве колеса изображен волк, который в легендах является предком тюрков. Среди других персонажей – женщины, вооруженные всадники, тотемные звери и птицы. Эти образы дополняют и окружают центральную часть, где изображены главные герои.

Средняя часть триптиха – «Поклонение» (художественная обработка шкуры, смешанная техника, 170х205) – напротив, привлекает разнообразием цветовой гаммы. На синем фоне мы видим героиню в облике Богини Солнца, танцующую ритуальный танец на белом горном козле. Здесь есть и традиции шаманизма. По краям, словно закрепляя композицию с обеих сторон, расположены два богослужителя, с холма летят две гигантские птицы, как свидетели чудесного явления. Справа вверху – изображение одинокой женщины, присутствующей на ритуальной церемонии. Наскальная живопись, расположенная на территории Казахстана, является очень важной частью нашего культурного наследия. Потому и обращается художник к древним образам и символам.

Добавим, что насыщенная цветовая гамма индивидуализируется контрастными тонами. Задний фон выполнен в синем холодном цвете, а центральная часть впечатляет своей теплотой. Перед нами необычная композиция, состоящая из кусков кожи, окрашенных в белый, черный, светло-коричневый, бордовый цвета. Она еще раз доказывает, что произведения художника, выполненные на коже, отличаются своим формовым и стилистическим разнообразием, интересными художественными решениями, тематической масштабностью.

Последняя часть ­триптиха – «Воины Золотого человека» (художественная обработка шкуры, смешанная техника, 140х193). Монохромная композиция, решенная в вертикальном форма­те, иллюстрирует эпоху саков. Изображен поединок двух ко­мандующих армиями на поле битвы. В верхней части – гигантское изображение двух орлов, символ власти и бдительности. В центре нижней части можно увидеть Золотого человека, найденного в кургане Иссык. Здесь художник, решая художественные задачи, обратил внимание на наследие археологии. Произведение «Воины Золотого человека» расширяет круг героических тем, которые часто волнуют автора.

Куттыбек Жакып – художник-исследователь. Главным достижением его многолетних творческих поисков стало внедрение новых способов работы с кожей в современное изобразительное искусство. Это умение составлять сложные композиции, сохраняя естественный вид ворсовой поверхности шкуры животного, преемственность традиций национального искусства, их актуализация в современном творческом процессе.

Сегодня лучшие произведения автора, обладающего собственным своеобразным почерком, вызывают у зрителей особый трепет и глубокие чувства. Работы Куттыбека Жакыпа требуют интеллекта, познавательной интуиции, побуждают к размышлениям и неторопливому созерцанию, запоминаются сложными и многообразными сюжетами, продуманностью формы, филигран­ной техникой исполнения. Они словно выстраивают диалог со зрителем, пробуждая в нем различные ассоциации, воспоминания, заставляя задуматься и заглянуть внутрь себя.