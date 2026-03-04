Миллиарды тенге инвестиций и лупинг в помощь

Инфраструктура
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В регионе полным ходом идет газификация, обеспечивая доступ к природному газу десяткам тысяч сельских семей.

коллаж Павла Цедилина при помощи ChatGPT

Как сообщили в областном управлении энергетики и ЖКХ, на сегодня уровень газификации региона составляет 72%, голубое топливо появилось в 126 населенных пунктах. Дос­туп к нему получили 500 тыс. человек. Особые достижения были отмечены в минувшем 2025 году, когда природным газом обеспечили сразу 63 населенных пункта.

Такие темпы стали возможными благодаря осуществлению крупных инфраструктурных проектов. Ключевым элементом программы стал ввод в строй под занавес прошлого года магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал протяженностью 302 км и шести автоматических газораспределительных станций. По уточнениям, полученным от акимата области, общая стоимость проекта составила 124,8 млрд тенге. Новая инфраструктура обеспечила возможность газификации населенных пунктов Аксуского, Сарканского и Алакольского районов

В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации для газификации еще 84 сел в четырех райо­нах области, где проживают 133,9 тыс. человек. Экспертные заключения уже получены по первым очередям газовых сетей в Сарканском, Алакольском и Аксуском районах.

Для обеспечения растущих потребностей Жетысу в природном газе разрабатывается проектно-сметная документация на строительство лупинга – параллельной трубы магистрального газопровода Алматы – Талдыкорган, в разы увеличивающей проходимость данного участка трубопровода.

Исполнение областной программы газификации вписывается в соответствующую общенациональную стратегию. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане продолжается работа по модернизации топливно-энергетического комплекса. Планируется завершение строи­тельства первого этапа второй нитки магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент.

Параллельно с развитием газотранспортной инфраструктуры Казахстан активизирует работу по расширению собст­венной ресурсной базы. Правительство объявило о привлечении инвесторов в газовую геологоразведку с выставлением на электронные аукционы около 50 перспективных участков недр.

Как пояснил эксперт Qazaq Expert Club в сфере геологии и геофизики Абзал Кенесары, по этим 50 участкам инвесторам будет предложено право проведения поисково-разведочных работ на газ. Речь идет о лицензиях на геологоразведку конкретных территорий с высоким, но пока не подтвержденным ресурсным потенциалом. По мнению специалиста, активизация геологоразведочных работ продиктована объективными потребностями экономики.

– Решение активизировать аукционы связано с тем, что внутренний спрос на товарный газ растет быстрее, чем добыча: этому способствует газификация регионов, новые ГПЗ на Кашагане и Карачаганаке, перевод промышленности и генерации на газ, – отмечает Абзал Кенесары.

Стратегическое значение проводимых работ выходит далеко за рамки текущих потребнос­тей. Как подчеркивает эксперт, выставляемые на аукционы 50 участков – это не просто лицензии на недропользование, но инструмент долгосрочного планирования. Решения, принимаемые сегодня, через 7–12 лет определят, будет ли страна уповать на объемы импорта газа или сможет уверенно удовлетворять внутренний газовый спрос и формировать экспортные поставки.

Обеспечение доступа к природному газу не только повышает бытовой комфорт населения, но и создает предпосылки для развития промышленности, малого и среднего бизнеса, улучшения экологической обстановки за счет перехода на более экологически чистые виды топлива.

