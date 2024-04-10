Миллионы британцев испытывают трудности с оплатой счетов

Более семи миллионов жителей Великобритании испытывали на начало 2024 года трудности с оплатой счетов на фоне высокого роста стоимости жизни в стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Этот показатель меньше, чем 10,9 миллиона в январе 2023 года, однако ситуация всё ещё хуже по сравнению с февралем 2020 года до начала пандемии коронавируса и кризиса стоимости жизни, передаёт Sky News. Тогда в затрудненном финансовом положении находились 5,8 миллиона британцев, сообщает телеканал.

Чаще всего жители Великобритании пропускали платежи за коммунальные услуги, выплаты по кредитным картам и оплату муниципального налога, говорится в материале.

В наиболее уязвимом положении оказываются одинокие взрослые с детьми, представители этнических меньшинств, жители северо-востока Англии и люди, снимающие жильё, отмечает Sky News.

Почти две трети арендаторов отметили увеличение арендной платы за последние 12 месяцев, а половина из них сообщили о значительных финансовых трудностях, передаёт телеканал.