В связи с распространением информации о росте розничных цен на бензин АИ-92 Министерство энергетики подтвердило продолжение действия моратория на повышение цен на горюче-смазочные материалы, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"Стоимость бензина марки АИ-92 и дизельного топлива сохраняется на уровне, зафиксированном по состоянию на 16 октября 2025 года. Данные информационных сервисов и цифровых карт не являются основанием для пересмотра цен. В случае превышения установленного ценового уровня на конкретных АЗС, уполномоченные органы будут разбираться по каждому факту индивидуально", - говорится в сообщении.

Министерство энергетики совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции (АЗРК) и региональными штабами ведет постоянный мониторинг ситуации. В случае выявления необоснованного роста цен со стороны субъектов рынка будут приняты соответствующие меры. Граждан, столкнувшихся с фактами завышения цен, просят обращаться в Call-center: +7 (701) 855 02 48, +7 (7172) 57 44 81.