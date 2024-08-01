Минэнерго внедряет искусственный интеллект

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Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

Об этом в ходе брифинга на площадке СЦК рассказал вице-министр энергетики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам Бакытжана Ильяса, на сегодняшний день ведомством в рамках цифровизации топливно-энергетического комплекса Казахстана обеспечивается ежедневный учет ресурсов по курируемым сферам посредством информационных сис­тем: оцифровано 95,8% оборота нефти, ведется учет по 26 НПЗ, 10 нефтебазам, 3 155 АЗС. Создан сервис по наличию ГСМ на АЗС.

Наряду с этим до конца года запланировано организовать цифровизацию учета энергоресурсов и их распределения путем автоматизации планов поставок нефти, ГСМ и автогаза с применением элементов ИИ, паспортизацию субъектов и объектов энергетики, разработать геоинформационную систему ТЭК, осуществить переход на единую технологическую платформу, объединение всех существующих информационных систем.

В рамках исполнения поручения Главы государства министерством разработана Карта цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса республики.

– Карта предусматривает создание ситуационно-аналитического центра для общей координации работы по цифровизации отрасли, автоматизацию всех бизнес-процессов взаимодействия отраслевого министерства с субъектами ТЭК. Особое внимание при этом уделяется внедрению искусственного интеллекта в системах управления данными, – отметил вице-министр.

Так, ИИ уже используется в час­ти прогнозирования работы возоб­новляемой энергетики (ВИЭ).

– Это больше касается работы с открытыми данными по прогнозу погоды и прогнозирования того, как будет себя вести тот или иной объект ВИЭ. Элементы искусственного интеллекта сегодня уже применяются, – отметил Бакыт­жан Ильяс и добавил, что ИИ планируется внедрить и на ряде других направлений.

– В наших планах однозначно есть применение искусственного интеллекта, в приоритете – создание условий для отраслевых нужд, особенно для прогнозирования потребления энергоресурсов и работы активов в зависимости от ремонтных кампаний, технических регламентов, – сказал вице-министр.

Наряду с этим намечается развивать сотрудничество с транснациональными компаниями для запуска совместных пилотных проектов по интеграции маломасштабных источников возобновляемой энергии, систем ее накопления и зарядных станций в распределительные сети.

Ведется последовательная работа по улучшению государственной функции, связанной с формированием графиков поставок нефти. Проект направлен на создание равных условий для всех участников рынка и исключает возможность какой-либо дискриминации на основе политических, экономических или иных факторов.

Цифровая модель распределения обеспечит автоматический и объективный учет потребностей всех рыночных субъектов, способствуя справедливому и эффективному распределению ресурсов. Это нововведение должно повысить прозрачность и доверие между участниками рынка.

Офис цифровой трансформации играет ключевую роль в процессе, интегрируя современные цифровые технологии и подходы для оптимизации и упрощения процедур подачи заявок и распределения графиков поставок.

В рамках модернизации существующих информационных систем (ЕГСУ, ИСУН, ЦПЭ) проводится работа по их объединению в Единую государственную систему управления топливно-энергетическим комплексом (ЕГСУ ТЭК).

Также осуществляется внедрение системы управления данными и развития ИИ для анализа больших объемов данных с использованием различных математических инструментов и алгоритмов машинного обучения (ML), проведения кросс-валидации данных и визуализации в виде дэшбордов.

В заключение выступления вице-министр энергетики подчеркнул, что цифровая трансформация топ­ливно-энергетического комплекса способствует развитию отрасли, делая ее более эффективной и транспарентной.

Использование цифровых платформ и больших данных позволяет оптимизировать производственные процессы, снизить издержки и повысить надежность энергоснабжения. Прозрачность информации о добыче, переработке и потреб­лении энергоресурсов улучшает качество управленческих решений, минимизирует риски, способствует более эффективному планированию.

#цифровизация #Минэнерго #ИИ #искусственный интеллект

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