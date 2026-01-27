Минфин переходит на новую цифровую архитектуру

Дана Аменова
специальный корреспондент

Вице-министр финансов Ержан Биржанов представил новые цифровые проекты ведомства, основанные на изменениях в цифровой архитектуре, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба Минфина

Выступая в Центре электронных финансов (ЦЭФ), он подробно рассказал о проектах, которые меняют налоговое администрирование и взаимодействие с бизнесом.

По его словам, активность бизнеса возросла с момента вступления в силу нового Налогового кодекса. Так, более 542 тыс. налогоплательщиков подтвердили деятельность по упрощенной декларации, около 163 тыс. физических лиц зарегистрировались как самозанятые, а свыше 8 тыс. субъектов встали на учет в качестве новых плательщиков НДС. Этот результат напрямую связан с цифровой трансформацией, которую ведомство проводит в рамках поручений Главы государства.

Комитет госдоходов уже завершил внедрение новой архитектуры, запустив Интегрированную систему налогового администрирования (ИСНА). Система обеспечивает обработку документов в течение минуты, высокую доступность для миллионов пользователей и возможность предзаполнения деклараций за счет данных Big Data.

Для предпринимателей адаптировано мобильное приложение «e-Salyq Business», внедрен сервис проверки контрагентов и запущен ИИ-агент для оперативных ответов на вопросы. Создана платформа Smart Data Finance, которая агрегирует информацию из 74 источников и позволяет проактивно выявлять налоговые риски, в том числе нарушения кассовой дисциплины и схемы уклонения от уплаты налогов. Один из первых результатов – рост налоговых поступлений на уровне 145,8%.

Совместно с Национальным банком реализуется пилотный проект «Цифровой НДС» на основе цифрового тенге, который дает добросовестным компаниям возможность ускоренного возврата налога за 5 рабочих дней. В таможенной сфере поэтапно внедряется система Keden, а на пунктах пропуска для анализа грузов с помощью инспекционно-досмотровых комплексов применяется искусственный интеллект, что ускоряет процедуры и снижает коррупционные риски.

Комитет госдоходов организует постоянные консультации во всех регионах страны для разъяснения норм нового Налогового кодекса. Эта работа проходит в рамках акции «Народный бухгалтер», которая предоставляет индивидуальным предпринимателям и представителям малого бизнеса бесплатную консультативную помощь. В ходе акции представители бизнеса могут получить доступные и практические разъяснения по ведению бухгалтерского учета, подаче налоговой отчетности и эффективной работе с цифровыми информационными системами.

#цифровизация #Минфин #архитектура

