Министерство финансов продолжает системную работу по повышению прозрачности и эффективности государственных расходов. Одним из ключевых инструментов в этом направлении стал новый цифровой сервис под названием Baqylauda, который теперь доступен на платформе Qoldau.kz ( https:⁄⁄baqylauda.qoldau.kz ). Эта система призвана обеспечить полноценный мониторинг всех мер государственной поддержки, а также их влияния на экономику страны в целом и на конкретные отрасли и предприятия в частности.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщил вице-министр финансов Асет Турысов, основная цель внедрения Baqylauda – повышение эффективности расходования бюджетных средств и устранение избыточного и неэффективного субсидирования. В рамках сервиса объединены данные по более чем 100 различным мерам господдержки, действовавшим в стране в пос­ледние 10 лет. Такая интеграция позволяет не только контролировать текущие расходы, но и проводить глубокий анализ эффективности уже реализованных программ.

Сейчас в систему постепенно загружается статистика за десятилетний период. Несмотря на то что информация за пос­ледние два года находится в процессе обновления, уже сегодня пользователям Baqylauda доступны ценные аналитические данные. Так, по информации Минфина, за период с 2015 по 2023 год общий объем государственной поддерж­ки составил 9,94 трлн тенге.

Как отметил Асет Турысов, ранее государству было трудно оценивать реальную эффективность распределения субсидий, поскольку отсутствовала единая база данных. Многие компании получали меры поддержки по разным программам, от разных операторов и ведомств. Теперь же с появлением Baqylauda госорганы могут видеть полную картину: насколько эффективно используется предоставленная помощь, насколько то или иное предприятие улучшает свои показатели по налогам, производительности, числу рабочих мест, внедрению технологий и другим критериям.

Сервис позволяет анализировать гос­поддержку вплоть до уровня отдельных компаний. Это значит, что государство сможет выявлять случаи неэффективного использования средств, когда бизнес годами получает помощь, но при этом не демонстрирует никакого развития.

Кроме аналитических возможностей, Baqylauda также играет важную роль в предварительном отборе получателей поддержки. Это система первого уровня оценки, включающая автоматическую проверку ключевых факторов риска. В нас­тоящий момент предусмотрены четыре так называемых стоп-фактора: проверка на наличие связи с финансированием терроризма, признаки лжепредпринимательства, факты банкротства, невыполнение обязательств по ранее полученным мерам господдержки.

Если система обнаруживает один или несколько таких факторов, информация автоматически передается услугодателю – будь то министерство или профильный оператор. Окончательное решение о предоставлении или отказе в поддержке принимает уже сам государственный орган.

Разработка Baqylauda велась в рамках реализации Указа Президента РК от 8 мая 2024 года № 542 «О мерах по либерализации экономики». Основная цель документа – обеспечить равный и проз­рачный доступ к мерам господдерж­ки, а также внедрить автоматизацию отбора получателей на основе объективных критериев.

Сервис создан отечественными IT-специалистами – командой АО «Информационно-учетный центр» Министерства финансов РК. Благодаря комплексному подходу он призван не только оптимизировать процесс распределения ресурсов, но и укрепить доверие граждан и бизнеса к государственным институтам.

– Мы понимаем, что на результат дея­тельности компаний могут влиять непредсказуемые внешние факторы – от погодных условий до колебаний цен на рынках. Поэтому анализ будет вестись не по одному году, а по нескольким. Это позволит объективно оценивать динамику развития, а не делать выводы на основе единичных неудач, – подытожил Асет Турысов.

Таким образом, Baqylauda становится важным элементом новой экономической политики Казахстана, направленной на эффективное управление бюджетом, цифровизацию государственного администрирования и поддержку добросовестного бизнеса.