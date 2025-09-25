Минфин внедряет цифровой контроль господдержки

Цифровизация
8
Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

Министерство финансов продолжает системную работу по повышению прозрачности и эффективности государственных расходов. Одним из ключевых инструментов в этом направлении стал новый цифровой сервис под названием Baqylauda, который теперь доступен на платформе Qoldau.kz (https:⁄⁄baqylauda.qoldau.kz). Эта система призвана обеспечить полноценный мониторинг всех мер государственной поддержки, а также их влияния на экономику страны в целом и на конкретные отрасли и предприятия в частности.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщил вице-министр финансов Асет Турысов, основная цель внедрения Baqylauda – повышение эффективности расходования бюджетных средств и устранение избыточного и неэффективного субсидирования. В рамках сервиса объединены данные по более чем 100 различным мерам господдержки, действовавшим в стране в пос­ледние 10 лет. Такая интеграция позволяет не только контролировать текущие расходы, но и проводить глубокий анализ эффективности уже реализованных программ.

Сейчас в систему постепенно загружается статистика за десятилетний период. Несмотря на то что информация за пос­ледние два года находится в процессе обновления, уже сегодня пользователям Baqylauda доступны ценные аналитические данные. Так, по информации Минфина, за период с 2015 по 2023 год общий объем государственной поддерж­ки составил 9,94 трлн тенге.

Как отметил Асет Турысов, ранее государству было трудно оценивать реальную эффективность распределения субсидий, поскольку отсутствовала единая база данных. Многие компании получали меры поддержки по разным программам, от разных операторов и ведомств. Теперь же с появлением Baqylauda госорганы могут видеть полную картину: насколько эффективно используется предоставленная помощь, насколько то или иное предприятие улучшает свои показатели по налогам, производительности, числу рабочих мест, внедрению технологий и другим критериям.

Сервис позволяет анализировать гос­поддержку вплоть до уровня отдельных компаний. Это значит, что государство сможет выявлять случаи неэффективного использования средств, когда бизнес годами получает помощь, но при этом не демонстрирует никакого развития.

Кроме аналитических возможностей, Baqylauda также играет важную роль в предварительном отборе получателей поддержки. Это система первого уровня оценки, включающая автоматическую проверку ключевых факторов риска. В нас­тоящий момент предусмотрены четыре так называемых стоп-фактора: проверка на наличие связи с финансированием терроризма, признаки лжепредпринимательства, факты банкротства, невыполнение обязательств по ранее полученным мерам господдержки.

Если система обнаруживает один или несколько таких факторов, информация автоматически передается услугодателю – будь то министерство или профильный оператор. Окончательное решение о предоставлении или отказе в поддержке принимает уже сам государственный орган.

Разработка Baqylauda велась в рамках реализации Указа Президента РК от 8 мая 2024 года № 542 «О мерах по либерализации экономики». Основная цель документа – обеспечить равный и проз­рачный доступ к мерам господдерж­ки, а также внедрить автоматизацию отбора получателей на основе объективных критериев.

Сервис создан отечественными IT-специалистами – командой АО «Информационно-учетный центр» Министерства финансов РК. Благодаря комплексному подходу он призван не только оптимизировать процесс распределения ресурсов, но и укрепить доверие граждан и бизнеса к государственным институтам.

– Мы понимаем, что на результат дея­тельности компаний могут влиять непредсказуемые внешние факторы – от погодных условий до колебаний цен на рынках. Поэтому анализ будет вестись не по одному году, а по нескольким. Это позволит объективно оценивать динамику развития, а не делать выводы на основе единичных неудач, – подытожил Асет Турысов.

Таким образом, Baqylauda становится важным элементом новой экономической политики Казахстана, направленной на эффективное управление бюджетом, цифровизацию государственного администрирования и поддержку добросовестного бизнеса.

 

#Министерство финансов #Baqylauda

Популярное

Все
Шахматная дипломатия в действии
Coca-Cola по-шымкентски
Завершить начатое и дать старт новым проектам
Попался в сеть
Пешеходы против самокатов
Школьники «примерили» будущие профессии
Доверительные отношения в бизнес-кругах складываются по крохам
Новая архитектура народного представительства
Сюрприз для солдат
Нужны вера, надежда и любовь
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
Imanbek номинирован на музыкальную премию Latin GRAMMY
Диалог будет продолжен
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Рост зарплаты госслужащих не будет зависеть от должности – АДГС
Наркомания – угроза нации
В работе АЗС Qazaq Oil выявили нарушения при отпуске топлива
Backstreet Boys в Астане: как попасть по билетам на концерт
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Растет интерес к исследованию тюркской цивилизации
Skills Enbek: государство «дает удочки и учит ловить рыбу» для всех желающих работать
Торгай возродит дорога
Водные ресурсы на цифровой платформе
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Единая база дорожников JOLSHY появилась в Казахстане
Первый тенговый стейблкоин запустили в Казахстане
Автоматизированные программно-аппаратные комплексы внедрены…
Вопросы кибербезопасности обсудили на телеканале «Хабар»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]