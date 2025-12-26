Минимум 15 «квадратов» на человека: правила прописки изменили в Астане

Дана Аменова
В столице ликвидируют «резиновые квартиры» с помощью нового норматива жилплощади

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Маслихат Астаны утвердил новый стандарт жилой площади для регистрации граждан: теперь на каждого прописанного должно приходиться минимум 15 квадратных метров, сообщает Kazpravda.kz 

Руководитель городского управления занятости и социальной защиты Ерлан Джусупов в ходе выступления пояснил, что принятый регламент призван усовершенствовать систему учета населения и обеспечить сбалансированное развитие городской среды и социальных объектов.  

Эти изменения помогут властям лучше планировать строительство инфраструктуры и контролировать миграционные процессы, сделав систему прописки более прозрачной.

«Проект предлагает утвердить стандарт в 15 квадратных метров на одного человека, исключая супругов, детей и близких родственников, проживающих вместе в одном доме. Этот норматив позволит отказаться от успешной практики регистрации десятков, даже сотен человек в одном жилом доме», – проинформировал он.

Напомним, порядок регистрации граждан по месту жительства изменили в Казахстане. Процедура полностью автоматизирована и проходит онлайн. 

 

