Министерства обороны и просвещения объединяют усилия

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Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков и министр просвещения Гани Бейсембаев провели рабочую встречу

фото: пресс служба МО РК

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и организации содержательного досуга детей и школьников. Речь также шла о продлении договора между ведомствами по использованию комплекса «Алтын эмель», расположенного на берегу Капшагайского водохранилища.

Руководитель оборонного ведомства отметил, что на сегодняшний день учебно-оздоровительный центр на территории «Алтын эмель» функционирует не в полной мере. Он предложил помощь в ремонте объектов филиала республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдаурен» в городе Конаев, строительстве спортивных площадок и еще одной столовой.

Министры обсудили возможность выделения квот для отдыха детям военнослужащих и служащих Вооруженных сил, а также реабилитации детей с особыми образовательными потребностями в четырех филиалах РУОЦ «Балдаурен».

– Под нашей эгидой развивается и функционирует движение жассарбазовцев. Эти ребята из разных гарнизонов могли бы приезжать в ваши учебно-оздоровительные центры, чтобы пообщаться с ровесниками, отдохнуть, набраться сил и здоровья перед учебой, – сказал генерал-полковник Руслан Жаксылыков. – Это и будет реальная поддержка государства, и мы со своей стороны готовы вам помочь по многим направлениям деятельности.

В свою очередь министр просвещения Гани Бейсембаев поддержал предложение о квоте для оздоровления детей военнослужащих во всех филиалах РУОЦ «Балдаурен». Он также отметил, что двери воинских частей стали чаще открываться перед детьми.

– Мы наблюдаем, что сейчас работа по организации «дней открытых дверей» в воинских частях приобретает системный характер. Необходимо активней вовлекать в сферу военно-патриотического воспитания учеников выпускных классов, знакомить их с буднями армии, – отметил он.

Министр Гани Бейсембаев одобрил привлечение к работе с детьми и подростками в качестве преподавателей-организаторов начальной военной подготовки военных пенсионеров.

По итогам встречи стороны решили провести работу по заключению соответствующего меморандума и составлению совместного плана работы по военно-патриотическому воспитанию детей и школьников. Сотрудничество двух министерств предусматривает проведение «дней открытых дверей», открытие в филиалах РУОЦ «Балдаурен» кружков, спортивных секций и тематическое оформление классов.

Следует отметить, что работа в этом направлении уже ведется.

#казахстан #Образование #МО

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