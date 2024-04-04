Паводки в РК: Министерство водных ресурсов обменивается информацией с Росгидромет

Также для оперативного реагирования ведется постоянный обмен информацией с водными службами Оренбургской и Саратовской областей.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из-за формирования на территории Российской Федерации паводкового стока по рекам Жайык, Большой и Малый Узень, Шаган и Дерколь, министерство водных ресурсов и ирригации РК ежесуточно обменивается гидрологическими данными с Росгидрометом, передает Kazpravda.kz



По сообщению ведомства, для оперативного реагирования ведется постоянный обмен информацией с водными службами Оренбургской и Саратовской областей.

«Так как сток из России влияет на уровень всех пяти рек, мы регулярно обмениваемся информацией с нашими российскими коллегами. Это помогает получить полную картину происходящего, оценить все риски и провести необходимые мероприятия по пропуску паводковых вод, а также информировать акиматы и ДЧС», – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.