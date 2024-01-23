Министр обороны Казахстана встретился с коллегой из Армении

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В Астану с официальным визитом прибыла делегация под руководством министра обороны Армении Сурена Папикяна

 

фото: пресс служба МО РК

Зарубежная делегация приняла участие в церемонии возложения венков к монументу «Отанқорғаушылар».

На встрече в расширенном формате стороны обсудили перспективные направления деятельности оборонных ведомств, представляющие взаимный интерес.

По итогам обсуждения состоялось подписание плана двухстороннего сотрудничества между министерствами обороны Казахстана и Армении на 2024 год.

– Рад приветствовать вас на казахской земле. Думаю, ваш визит станет хорошим стимулом для развития казахстанско-армянских отношений и послужит углублению сотрудничества между нашими ведомствами, – отметил генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Делегация оборонного ведомства Армении также побывала в Национальном университете обороны РК.

В программе визита – посещение и ознакомление с учебно-материальной базой Военного колледжа имени Шокана Уалиханова в г. Щучинске Акмолинской области.

#казахстан #сотрудничество #Армения #МО

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