Министр обороны подчеркнул заслуги Сата Токпакбаева перед Вооруженными силами и страной

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

– Мы поздравляем Вас не только со знаменательной датой, но и с высшей государственной наградой – присвоением звания Халыққаһарманы с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан». В период Вашей деятельности в качестве министра обороны Вы внесли неоценимый вклад в развитие Вооруженных сил, – подчеркнул руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

В эти годы была принята новая военная доктрина, реформированы военные округа, созданы мобильные силы, которые позже были переименованы в аэромобильные, затем – в Десантно-штурмовые войска.

В сентябре 2000 года на военной базе Капчагай впервые в истории молодого независимого Казахстана прошло крупное международное военное учение «Центразбат-2000». В нем приняли участие по одной десантной роте от Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России, США, Турции и Узбекистана.

За годы безупречной службы генерал-полковник Сат Токпакбаев воспитал целую плеяду офицеров, среди которых есть руководители самых разных рангов. Богатый опыт Сата Токпакбаева был также востребован в период деятельности в качестве депутата Мажилиса Парламента. На этом поприще он способствовал принятию законов, направленных на укрепление Вооруженных сил и обеспечение безопасности государства.

В знак уважения к юбиляру и его заслугам перед Вооруженными силами страны министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков лично надел на плечи аксакала чапан.

– Благодарю всех вас за внимание,– обратился генерал-полковник С. Токпакбаев к гостям, присутствующим в зале. – Желаю всем мирного неба над головой, продуктивной службы на благо безопасности Отечества, и самое главное – всегда оставаться верными присяге. Армия – оплот независимости, и если каждый из вас будет достойно, с гордостью и честью служить народу и государству, то никто и никогда не сможет посягнуть на наш суверенитет.

Отметим, что мероприятия по чествованию генерал-полковника Сата Токпакбаева проходили во всех соединениях, воинских частях, военно-учебных заведениях Вооруженных сил. Были проведены лекции о его жизненном пути, чемпионаты по шахматам, волейболу, настольному теннису и другим видам спорта.