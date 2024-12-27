Министр обороны совершил официальный визит в ОАЭ

В столице Объединенных Арабских Эмиратах Абу-Даби военная делегация Казахстана во главе с руководителем оборонного ведомства генерал-полковником Русланом Жаксылыковым провела переговоры и ознакомилась с продукцией предприятий ОПК

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В рамках визита состоялась протокольная встреча с вице-президентом страны Мансуром ибн Заид Аль Нахайяном, на которой были обсуждены перспективы двустороннего взаимодействия в сфере обороны.

Кроме того, в Доме армии генерал-полковник Руслан Жаксылыков и государственный министр по делам обороны Мухаммед бен Мубарак Фадель Аль-Мазруи обсудили направления сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

С целью ознакомления с деятельностью предприятий оборонно-промышленного комплекса ОАЭ казахстанская делегация побывала в индустриальном парке Tawazun Industrial park. На его площадке действуют компании «Нимр», «Каракал», «Халкон» и «Адаси», выпускающие продукцию военного назначения.

Военнослужащие изучили тактико-технические характеристики военной техники и вооружения. Среди них – боевые бронированные машины, стрелковое оружие, высокоточные управляемые и корректируемые авиационно-бомбовые средства поражения, БПЛА вертолетного типа и барражирующие боеприпасы высокой дальности.

Следует отметить, что это первый в истории Казахстана официальный визит министра обороны в Объединенные Арабские Эмираты.