Комиссия оборонного ведомства под руководством генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова посетила воинские части, дислоцированные в Карагандинском и Приозерском гарнизонах, сообщает пресс-служба Минобороны РК.

Основное внимание министра обороны в ходе рабочей поездки было направлено на реализацию в Вооруженных силах поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева по кардинальному повышению боеспособности армии, а также обеспечению безопасного хранения боеприпасов.

В свете идеи «Новый Казахстан» по пути обновления и модернизации следуют и Вооруженные силы.

Командующий войсками регионального командования «Астана» полковник Шайх-Хасан Жазыкбаев и командиры воинских частей доложили о предназначении, боевых возможностях, текущем состоянии дел и имеющихся проблемных вопросах.

Комиссия оборонного ведомства проверила состояние военной инфраструктуры, условия хранения военной техники, оружия и боеприпасов, состояние противопожарной и противодиверсионной безопасности военных объектов.

По результатам рабочей поездки министром поставлен ряд задач по совершенствованию организации боевой подготовки и общеслужебной деятельности, повышению боеспособности подразделений, обеспечению безопасного хранения боеприпасов.