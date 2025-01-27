Министр обороны вручил Боевое знамя войсковой части Сил специальных операций

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В Шымкентском гарнизоне руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков посетил подразделение Сил специальных операций и принял участие в открытии монумента – символа непоколебимого духа воинов передового формирования Вооруженных сил

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

На постаменте спецназовец в боевой экипировке с оружием. На его руке могучий беркут с распростертыми крыльями, олицетворяющий силу, стремление к свободе и высоким целям. «Наша сила – в единстве» – гласит девиз, написанный в рамке основания монумента.

На строевом плацу состоялся торжественный ритуал вручения Боевого знамени. Его из рук министра обороны принял командир войсковой части 36814 полковник Ұлықбек Сақ.

– Эта воинская реликвия олицетворяет честь, доблесть, славу и боевые традиции воинов прошлого, настоящего и будущего. Сегодня начинается новая страница служебно-боевой деятельности вашей части. Будьте верны заветам предков, с гордостью несите звание военнослужащего Сил специальных операций, – напутствовал министр.

Ритуал передачи воинской святыни сменился открытием нового модульного здания органа управления части. Генерал-полковник Руслан Жаксылыков проверил условия, созданные для расположения штаба, и ознакомился с обновленным жилым фондом.

Руководитель ведомства побывал в тактическом городке и в учебно-тренажерном комплексе, где проходят практические занятия спецназовцев. Военнослужащие продемонстрировали действия по зачистке здания, штурму автомобиля, автобуса, эвакуации «раненого» на бронеавтомобиле. Также состоялся показ элементов воздушно-десантной подготовки и занятий с мобилизационным резервом. 

В ходе преодоления психологической полосы препятствий офицеры принимали оперативные решения в условиях ограниченной видимости и резко меняющейся обстановки.

Изучив условия для боевой подготовки военнослужащих части, министр обороны поручил наращивать боевой потенциал подразделения, призванного выполнять наиболее сложные задачи по защите интересов государства и обеспечению его обороноспособности.

#Казахстан #Шымкент #МО #знамя

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