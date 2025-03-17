Министр обороны встретился с ветеранами

Статьи,Военное дело
0

Он представил им новые меры по социальной поддержке военнослужащих и пенсионеров 

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В Астане министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков провел встречу с членами Центрального совета РОО «Ветераны Вооруженных сил» и председателями региональных филиалов организации. На мероприятии обсуждались вопросы военно-патриотического воспитания молодежи и социального обеспечения военных пенсионеров.

На встрече приняли участие председатель Центрального совета РОО «Ветераны Вооруженных сил» Халық қаһарманы генерал армии Мухтар Алтынбаев, заместители министра обороны, главнокомандующие видами Вооруженных сил и руководители департаментов по делам обороны.

Министр обороны рассказал о достижениях армии в сфере боевой подготовки, миротворческой деятельности, технического оснащения армии, развития международного сотрудничества и улучшения условий службы для военнослужащих, в частности, солдат срочной службы. Он также подчеркнул важность деятельности ветеранов в сохранении традиций и духовных ценностей Вооруженных сил.

«Ваш жизненный опыт является важным ориентиром для нас в вопросах военно-патриотического воспитания и формирования гражданской позиции среди молодежи и военнослужащих», — отметил генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Министр обороны сообщил о работе ведомства по восстановлению ранее упраздненных льгот. В частности, Министерство обороны предложило внести изменения в компенсацию за коммунальные услуги, предоставить бесплатный проезд для военнослужащих и вернуть полевые выплаты. Также рассматривается законопроект, который предусматривает индексацию пенсий военнослужащим, уволенным до 1 января 2016 года.

Он сообщил, что принимаются меры по улучшению медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения военнослужащих и ветеранов. В 2024 году более 100 военных пенсионеров получили стационарное лечение, а более 2 300 — клинико-диагностическую помощь. В 2025 году планируется выделение 488 путевок на санаторно-курортное лечение.

На встрече был поднят вопрос о госпитализации военных пенсионеров в военно-медицинские учреждения в экстренных случаях. По этому поводу министр обороны заявил о положительном его решении: в таких ситуациях военные госпитали будут принимать их и оказывать необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, участники встречи обсудили мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По итогам совещания принят документ, предполагающий совместные шаги по развитию военно-патриотического воспитания и улучшению социального обеспечения военных пенсионеров.

#Казахстан #ветеран #МО

Популярное

Все
Хуситы нанесли ответные удары по американскому авианосцу USS Harry Truman
Алуа Балкибекова и Аида Абикеева выиграли золото ЧМ по боксу
Результаты развития Казахстана за 6 лет опубликовало правительство
Назым Кызайбай стала трехкратной чемпионкой мира по боксу
Касым-Жомарт Токаев поздравил Назым Кызайбай с исторической победой
Нелегальные мясные цехи выявляют полицейские по Казахстану
Виктория Графеева и Ельдана Талипова завоевали серебро на ЧМ по боксу
В Северной Македонии объявлен семидневный траур по погибшим в ночном клубе
Съемки нового фильма Наримана Туребаева стартовали в Алматы
От удобрений до автомобилей: 190 индустриальных проектов запустит Казахстан в этом году
Стартовал конкурс «ТОП – 100 студентов» колледжей Казахстана
Казахстанский павильон открыт в Термезе
Уровень Мирового океана стремительно растет
Военнослужащие Нацгвардии преподнесли астанчанкам неожиданный подарок
День культуры и национальных традиций отмечают в Казахстане
36 человек стали жертвами шторма в США
Фиктивные счета-фактуры на 640 млн тенге выписывал директор компании в Шымкенте
Сооснователь Telegram Павел Дуров покинул Францию и вылетел в ОАЭ
1000 скворечников установят в разных казахстанских регионах
Первенство Азии по академической гребле пройдет в Туркестане
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Как будут считать налоги казахстанцам в этом году
Почти в 1 000 школах страны установлены современные предметные кабинеты
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Возможности и силы Казахстана как средней державы
Министр обороны Казахстана встретился с итальянским коллегой в Риме
Маулен Ашимбаев вручил награды победителям республиканского турнира по бочча
В Канаде избрали нового главу правительства
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Центральная Азия и Япония: современные тенденции и перспективы
Буран накрыл столицу
Чтобы половодье не застало врасплох
Взять в долг и ездить с этажа на этаж
США отменили 83% программ USAID
Новый рабочий график: в семи районах ВКО адаптировались к единому часовому поясу
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Мангистау составит конкуренцию мировым курортам

Читайте также

Военнослужащие Нацгвардии преподнесли астанчанкам неожиданн…
Мечты сбываются: из вагончика – в новый дом
Қайырымдылық күні – День благотворительности
Мой дом – моя крепость

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]