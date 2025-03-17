Министр обороны встретился с ветеранами

Он представил им новые меры по социальной поддержке военнослужащих и пенсионеров

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В Астане министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков провел встречу с членами Центрального совета РОО «Ветераны Вооруженных сил» и председателями региональных филиалов организации. На мероприятии обсуждались вопросы военно-патриотического воспитания молодежи и социального обеспечения военных пенсионеров.

На встрече приняли участие председатель Центрального совета РОО «Ветераны Вооруженных сил» Халық қаһарманы генерал армии Мухтар Алтынбаев, заместители министра обороны, главнокомандующие видами Вооруженных сил и руководители департаментов по делам обороны.

Министр обороны рассказал о достижениях армии в сфере боевой подготовки, миротворческой деятельности, технического оснащения армии, развития международного сотрудничества и улучшения условий службы для военнослужащих, в частности, солдат срочной службы. Он также подчеркнул важность деятельности ветеранов в сохранении традиций и духовных ценностей Вооруженных сил.

«Ваш жизненный опыт является важным ориентиром для нас в вопросах военно-патриотического воспитания и формирования гражданской позиции среди молодежи и военнослужащих», — отметил генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Министр обороны сообщил о работе ведомства по восстановлению ранее упраздненных льгот. В частности, Министерство обороны предложило внести изменения в компенсацию за коммунальные услуги, предоставить бесплатный проезд для военнослужащих и вернуть полевые выплаты. Также рассматривается законопроект, который предусматривает индексацию пенсий военнослужащим, уволенным до 1 января 2016 года.

Он сообщил, что принимаются меры по улучшению медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения военнослужащих и ветеранов. В 2024 году более 100 военных пенсионеров получили стационарное лечение, а более 2 300 — клинико-диагностическую помощь. В 2025 году планируется выделение 488 путевок на санаторно-курортное лечение.

На встрече был поднят вопрос о госпитализации военных пенсионеров в военно-медицинские учреждения в экстренных случаях. По этому поводу министр обороны заявил о положительном его решении: в таких ситуациях военные госпитали будут принимать их и оказывать необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, участники встречи обсудили мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По итогам совещания принят документ, предполагающий совместные шаги по развитию военно-патриотического воспитания и улучшению социального обеспечения военных пенсионеров.