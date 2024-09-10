Министр обороны встретился с воспитанниками лицея «Арыстан» в Алматы

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Он рассказал им о профессии военного

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В специализированном учебном заведении руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков ознакомился с учебно-материальной базой лицея и встретился с его воспитанниками.

Начальник специализированного лицея «Арыстан» генерал-лейтенант Мурат Майкеев рассказал об изменениях, происходящих в учебном заведении в плане оснащенности, возможностей для организации досуга и проведения спортивных мероприятий.

Министр обороны посетил казармы, учебные кабинеты, стрелковый тир, спортивные залы, оборудованные для занятий боксом и другими видами спорта. В бассейне, где проходили соревнования по плаванию среди воспитанников, генерал-полковник Руслан Жаксылыков провел награждение победителей и призеров. 

На встрече лицеисты интересовались особенностями службы в различных видах Вооруженных сил, задавали вопросы личного характера: о пути в профессию и становлении в качестве офицера.

В нашей семье военных не было. Мой отец проходил срочную воинскую службу, был хозяйственником, мама работала учителем. А я по зову души пошел в военное училище. В службе всегда помогали занятия спортом. Начинал с командира мотострелкового взвода, тогда и не мечтал, что стану генералом, просто честно исполнял свой долг и не прятался от трудностей. И вам советую: будьте настойчивыми, целеустремленными, закаляйтесь физически, и у вас все получится, –  напутствовал он юных арыстановцев.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил, что служба Родине – почетная и благородная миссия и призвал их вступать в ряды Вооруженных сил. Он рассказал им об условиях поступления в военные вузы, военных специальностях, которыми они могут овладеть после учебы в лицее, в том числе в зарубежных военных учебных заведениях, и льготах после службы в армии.

В завершении встречи состоялся концерт, подготовленный силами лицеистов, и фотографирование на память.

#казахстан #Алматы #МО #Арыстан

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