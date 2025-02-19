Министр по ЧС Азербайджана наградил казахстанцев за помощь при авиакатастрофе в Актау

Фото: МЧС

В соответствии с приказом министра по ЧС Азербайджана Кямаледдина Гейдарова, казахстанские спасатели удостоены нагрудного знака «За сотрудничество» за участие в спасательной операции и ликвидации последствий крушения самолета «Азербайджанских авиалиний».

Генконсул Азербайджана Айхан Сулейманлы вручил награды в Актау.

Награждённые сотрудники МЧС Казахстана: Азамат Сейталин, Тимур Аминов, Кани Айдаров, Саясат Караев, Мажит Кенжегалиев, Азымбек Кулханов, Ербол Кузембаев, Наурызбек Мендибаев, Ардак Нугуманов, Айман Мынбаевна.

В ведомстве добавили, что эта награда символизирует крепкое сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном в сфере чрезвычайных ситуаций.

Напомним, 25 декабря 2024 года МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау. По данным МЧС, на борту самолета находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 42 – граждане Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана. Погибло 38 человек, выжило 29.

Как сообщалось ранее, в Казахстане создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия. Президент Казахстана Касым-Жомарт поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими гражданами и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран.

Ранее МЧС опубликовало список погибших казахстанцев. Среди них один ребенок.