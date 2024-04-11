Министр строительства РФ раскритиковал дамбу, с прорыва которой началось наводнение в Орске

По словам Ирека Файзуллина, «это не дамба, а земляной вал», и стоить миллиард рублей такое сооружение не могло, передает Kazpravda.kz

Фото: РИА Новости

«Та дамба, о которой говорят в Орске, это на самом деле не дамба, дамба миллиард рублей не стоит, 10 километров. Дамба терпела нагрузку где-то 5,5 метров воды, по факту у нас 10 пришло. С огромной скоростью, огромная масса воды надавила на не дамбу, а на земляной вал», - отметил министр строительства России.

Напомним, дамбу ввели в эксплуатацию в 2014 году. Её стоимость составила от 910 до 930 миллионов рублей, средства были выделены из бюджета Оренбургской области.