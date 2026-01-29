Министр юстиции: поправки затрагивают более 80% Конституции и формируют основу для новой редакции Основного закона

Конституционная реформа
90

На пятом заседании Конституционной комиссии министр юстиции Ерлан Сарсембаев представил ключевые предложения по поправкам в Основной закон страны, отметив необходимость комплексного обновления конституционной модели, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Он подчеркнул важность новой редакции статьи 16-1, направленной на усиление гарантий защиты прав граждан, включая принципы презумпции невиновности, невозможности повторного привлечения за одно и то же правонарушение и свободы от доказывания своей невиновности.

«Конституция, обладая высшей юридической силой, прежде всего, должна закреплять основные права и свободы гражданина, устанавливать их гарантии», – заявил Сарсембаев.

Министр также отметил, что поправки затрагивают более 80% текста действующей Конституции, что по сути требует принятия новой редакции Основного закона.

«Важно отметить, что речь идет не о разрозненных поправках, а о переосмылении всей архитектуры учредительного публично-правового акта», – подчеркнул Ерлан Сарсембаев.

 

#реформы #конституция

