На пятом заседании Конституционной комиссии министр юстиции Ерлан Сарсембаев представил ключевые предложения по поправкам в Основной закон страны, отметив необходимость комплексного обновления конституционной модели, сообщает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Он подчеркнул важность новой редакции статьи 16-1, направленной на усиление гарантий защиты прав граждан, включая принципы презумпции невиновности, невозможности повторного привлечения за одно и то же правонарушение и свободы от доказывания своей невиновности.

«Конституция, обладая высшей юридической силой, прежде всего, должна закреплять основные права и свободы гражданина, устанавливать их гарантии», – заявил Сарсембаев.

Министр также отметил, что поправки затрагивают более 80% текста действующей Конституции, что по сути требует принятия новой редакции Основного закона.