Министры обороны государств ШОС и СНГ встретились в Москве

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего сотрудничества в военной сфере

Фото пресс-службы МО РК

В Москве состоялась встреча руководителей оборонных ведомств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и государств – участников Содружества Независимых Государств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В мероприятии принял участие руководитель оборонного ведомства Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам международной безопасности и поддержания региональной стабильности, дальнейшего сотрудничества в военной сфере; выражена озабоченность в связи с сохраняющейся нестабильностью в Афганистане и высоким уровнем террористической угрозы.

Участники встречи заявили о недопустимости любых попыток реабилитации и героизации нацизма, фашизма и милитаризма.

В совместном Коммюнике отмечена важность дальнейшего сотрудничества в рамках организаций, подчеркнута необходимость наращивания совместных усилий по борьбе с терроризмом, перекрытию каналов его финансирования и противодействию экстремистской идеологии.

В рамках визита министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с руководителем оборонного ведомства России генералом армии Сергеем Шойгу.